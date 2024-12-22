С Днем энергетика 2024! Красивые оригинальные открытки и картинки

22 декабря не забудьте поздравить с праздником работников энергетики

В это воскресенье, 22 декабря, отмечается профессиональный праздник всех, кто трудится в сфере энергетики. Благодаря их усилиям украинцы в это сложное время для страны могут наслаждаться светом и теплом в своем доме.

Сегодня Украина празднует День энергетика 2024. Традиция отмечать этот праздник зародилась еще в 80-х годах, но официальное признание он получил только в 1993 году, согласно Указу Президента Украины.

Сейчас как никогда мы осознаем значимость труда энергетиков. Эти люди неустанно трудятся и продолжают работать, чтобы в наших домах был свет. Они не сдаются даже в самые тяжелые времена для Украины, когда российская армия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре. Поэтому важно уделить внимание этим героям и поздравить их с профессиональным праздником.

"Телеграф" желает всем работникам энергетики вдохновения, добра и побед! Наша редакция подготовила красивые и оригинальные открытки и картинки, которыми вы можете поздравить знакомых с их профессиональным днем.

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