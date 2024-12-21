Кадровые перестановки среди послов Украины: Зеленский подписал ряд указов

Представитель Украины также появился и в Венгрии

В субботу, 21 декабря, появились указы президента Украины Владимира Зеленского об увольнении ряда украинских послов. Он планирует назначение новых послов в международных организациях и иностранных государствах.

Об этом сообщает Офис президента. Причины увольнений в текстах указов не указаны.

Кого Зеленский уволил с должности посла Украины на международной арене:

Андрей Праведник – посол в Руанде;

– посол в Руанде; Андрей Таран – посол Украины в Словении;

– посол Украины в Словении; Петр Бешта – посол Украины в Литве;

– посол Украины в Литве; Сергей Корсунский – посол Украины в Японии;

– посол Украины в Японии; Василий Гамянин – посол Украины в Индонезии и представитель Украины при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

К тому же президент уволил с должности посла Украины в Китае Павла Рябикина. Его назначили на этот пост в апреле 2023 года. Кроме того, Рябикин был главой Государственной таможенной службы Украины, а в 2021-2023 годах возглавлял Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Также Зеленский уволил Сергея Кислицу с должностей постпреда при ООН и посла в Содружестве Багамских Островов, посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству.

По словам нардепа Алексея Гончаренко, его хотят назначить первым замминистра иностранных дел.

Новые назначения Зеленского:

Марьяна Беца , заместитель министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, назначена председателем Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО;

, заместитель министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, назначена председателем Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО; Вячеслав Яцюк – посол в Республике Руанда.

– посол в Республике Руанда. Юлия Федов – посол в Республике Филиппины.

– посол в Республике Филиппины. Ольга Никитченко – посол в Литовской Республике.

– посол в Литовской Республике. Федова Шандора – посол в Венгрии.

"Отдельно хочу сказать, что наконец-то у нас появился посол в Венгрии. Потому как-то все было у нас так замечательно и прекрасно, что даже и посол там был не нужен столько лет", — говорит Гончаренко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский подвел итоги встречи с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте.