Кадровые перестановки среди послов Украины: Зеленский подписал ряд указов
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Представитель Украины также появился и в Венгрии
В субботу, 21 декабря, появились указы президента Украины Владимира Зеленского об увольнении ряда украинских послов. Он планирует назначение новых послов в международных организациях и иностранных государствах.
Об этом сообщает Офис президента. Причины увольнений в текстах указов не указаны.
Кого Зеленский уволил с должности посла Украины на международной арене:
- Андрей Праведник – посол в Руанде;
- Андрей Таран – посол Украины в Словении;
- Петр Бешта – посол Украины в Литве;
- Сергей Корсунский – посол Украины в Японии;
- Василий Гамянин – посол Украины в Индонезии и представитель Украины при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
К тому же президент уволил с должности посла Украины в Китае Павла Рябикина. Его назначили на этот пост в апреле 2023 года. Кроме того, Рябикин был главой Государственной таможенной службы Украины, а в 2021-2023 годах возглавлял Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Также Зеленский уволил Сергея Кислицу с должностей постпреда при ООН и посла в Содружестве Багамских Островов, посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству.
По словам нардепа Алексея Гончаренко, его хотят назначить первым замминистра иностранных дел.
Новые назначения Зеленского:
- Марьяна Беца, заместитель министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, назначена председателем Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО;
- Вячеслав Яцюк – посол в Республике Руанда.
- Юлия Федов – посол в Республике Филиппины.
- Ольга Никитченко – посол в Литовской Республике.
- Федова Шандора – посол в Венгрии.
"Отдельно хочу сказать, что наконец-то у нас появился посол в Венгрии. Потому как-то все было у нас так замечательно и прекрасно, что даже и посол там был не нужен столько лет", — говорит Гончаренко.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский подвел итоги встречи с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте.