Первый "Оскар", рекордный Яремчук: 10 крупнейших культурных достижений Украины в 2024 году

В нашей подборке – самые яркие моменты года, которые войдут в историю

Год подходит к концу, и подытожить культурные достижения было непросто. Несмотря на войну и попытки врага захватить не только наши территории, но и культурное подражание, украинская культура продолжала развиваться и удивлять мир.

Документалисты превратили тяжелые свидетельства в мировые кинопобеды, музыканты — сделали хиты из боли, а разработчики видеоигр воплотили зону отчуждения в часть глобальной массовой культуры.

"Телеграф" предлагает вспомнить 10 главных культурных и околокультурных событий, которые поразили и вдохновили в 2024-м.

1) Первый "Оскар" в истории Украины

11 марта 2024 года вошло в историю украинского кинематографа: документальная лента "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова получила "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм". Это первая награда Американской киноакадемии, которую получила Украина, и настоящий прорыв на мировом кино.

Мстислав Чернов на церемонии награждения

Фильм также одержал победы на украинской кинопремии "Золотой волчок", фестивале "Санденс", британской премии BAFTA и принес Чернову премию Гильдии режиссеров США за выдающиеся достижения. Команда стала последними журналистами, документировавшими трагедию начала осады города, за что их наградили Пулитцеровской премией и Шевченковской премией.

— Это честь для меня. Но, пожалуй, я буду первым режиссером на этой сцене, кто скажет: я не хотел бы снимать этот фильм. все вместе мы можем сделать так, чтобы правда победила, а люди из Мариуполя и все, кто отдал жизнь на войне, никогда не были забыты, — отметил Чернов, получая награду.

Фильм рассказывает о первых неделях полномасштабного вторжения России в 2022 году, когда Мариуполь стал эпицентром одного из самых страшных военных преступлений ХХ века.

Свою актуальность лента подтвердила и вне киноэкрана. В этом году "20 дней в Мариуполе" стал девятым популярным запросом у Google среди украинцев и лидером в категории "Фильмы".

2) Рекорд кассовых сборов документального фильма "Яремчук: Бесподобный мир красоты"

8 августа на большие экраны вышел документальный фильм "Яремчук. Бесподобный мир красоты" — трогательный рассказ о жизни и творчестве Назария Яремчука, первой поп-звезде независимой Украины.

Настоящие фото Назария Яремчука

Лента стала самой кассовой документальной лентой в украинской истории, обогнав "20 дней в Мариуполе". Ее бокс-офис достиг 15,3 миллиона гривен, а зрители приобрели почти 100 тысяч билетов. В течение 11 недель проката фильм охватил 96 кинотеатров в 109 населенных пунктах Украины, а также радовал зрителей на киноэкранах за границей.

Показы фильма "Яремчук: Бесподобный мир красоты" прошли в восьми городах Соединенных Штатов.

Автором идеи и продюсером фильма стала дочь Назария – Мария Яремчук. Кроме того, она подготовила музыкальный альбом с каверами на хиты отца под названием RE:Yaremchuk. В пластинку вошли 11 композиций, которые исполнили известные украинские артисты: Jamala, O.Torvald, Pianoбой, Dantes, Tember Blanche и другие.

Фильм создан продакшном Knife! Films под руководством продюсера Максима Сердюка и режиссера Артема Григоряна. В картине, по словам создателей, можно увидеть не только историю Назария Яремчука, но и почувствовать, как менялась и взрослела страна.

Один из самых интересных аспектов – использование голоса, похожего на голос самого Яремчука. Поскольку в архивах сохранилось немного его интервью, команда с помощью искусственного интеллекта и актера дубляжа воспроизвела звучание голоса Назария.

Работа над лентой длилась почти три года и была приостановлена из-за полномасштабного вторжения, отсрочившего премьеру.

3) Третье место Украины на "Евровидении 2024"

11 января 2024 года украинская музыкальная сцена получила настоящий хит — песню Teresa & Maria, которая стала самой популярной композицией года. Только на платформе Spotify трек собрал рекордные 46 миллионов прослушиваний.

Alyona Alyona и Jerry Heil

В национальном отборе на "Евровидение 2024" песня получила более 723 тысяч голосов — на 600 тысяч больше, чем занявшая второе место композиция.

На самом конкурсе, который в этом году проходил в шведском Мальме, Alyona Alyona и Jerry Heil исполнили Teresa & Maria блестяще. Поэтому песня вышла в финал и заняла почетное третье место, набрав 453 балла. Это стало очередным подтверждением успеха Украины на "Евровидении".

Национальный отбор стал самым обсуждаемым событием года по версии Muzvar Awards, собрав внимание не только украинских, но и международных поклонников музыки.

4) Джамала получила Шевченковскую премию за альбом "Qirim"

2024 стал знаковым для творчества Джамалы, которая получила Шевченковскую премию за свой альбом QIRIM. Это музыкальный шедевр, воплотивший в себе фольклор крымскотатарского народа. В альбом вошли 15 народных песен, собранных из разных регионов Крыма, получивших новую жизнь в оркестровых аранжировках.

А клип на мистическую старинную песню Arafat Dağindan получил награду "Клип года" по версии Megogo Music Awards. Видео стало самым длинным клипом в истории украинской музыки, продолжительностью 6 минут 28 секунд.

— Это невероятное событие для украинской музыки. Песня на крымскотатарском языке, без искусственного инструмента, сумела конкурировать с абсолютными поп-хитами. Это победа, которая показывает силу и уникальность нашей культуры, – прокомментировала этот успех Джамала .

Альбом QIRIM также завоевал международное признание: он занял 6-е место в рейтинге World Music Charts Europe, а Джамала стала первой украинской артисткой, возглавившей плейлист Spotify Equal.

5) Выход "STALKER 2: Сердце Чернобыля"

20 ноября 2024 года состоялся долгожданный релиз видеоигры "STALKER 2: Сердце Чернобыля" от украинской студии GSC Game World.

Это первая игра в серии, выпущенная на консолях, и одна из самых ожидаемых по версии PC Gaming Show 2024 года. Она возглавила топы продаж Steam еще до релиза. А в России, где шутер тоже активно загружали, его покупку могли приравнивать к государственной измене.

Этот игровой проект стал самым дорогим в истории Украины и самоокупился за первые сутки.

В мире Чернобыльской зоны отчуждения STALKER 2 предложил игрокам не только невероятный сюжет, но и графику. Никакая видеокарта не может поддержать графические опции данной виртуальной действительности на максимуме.

К слову, игра вызвала новую волну интереса к украинской инди-музыке и, разумеется, не только в нашей стране. Иностранные геймеры открыли для себя современную украинскую сцену. Разработчики использовали более 400 композиций отечественных артистов. Вскоре в топы вернулись хиты SadSvit и песня "Хризантемы" Анастимозы, которую многие впервые услышали в трейлере.

В скором времени фанаты игры смогут заказать артбук по мотивам игры, который создает издательство "Мальопус". Книга обещает стать настоящим путеводителем по миру Зоны, подробно показывая аномалии, артефакты, монстры, оружие и другие элементы игры.

6) 30-летие группы "Океан Эльзы"

12 октября группа "Океан Эльзы" отпраздновала свое 30-летие. Пять концертов во Дворце спорта, два полноценных альбома на украинском и английском языках, а также тур США — это лишь часть того, чем Океан Эльзы отметил свой юбилей на украинской сцене.

Фото: прессслужба/Виктория Квитка

Альбом "Той день" стал настоящим подарком для фанатов, ведь подарил момент ностальгии по классическому "ОЭ".

Несмотря на проверки ТЦК и воздушные тревоги, за пять концертов группе удалось собрать 10,5 миллиона гривен, которые были переданы на нужды ВСУ.

7) 100-летие Украинского Радио

16 ноября украинскому радио исполнилось 100 лет. Он начал свою деятельность в Харькове в 1924 году и стал одной из первых радиостанций Европы. Именно в 1920-е годы радио начало распространяться по всему миру: в Англии, Чехии, Италии, Франции и Германии.

К юбилею на украинских платформах вышел ряд программ, позволяющих погрузиться в историю из-за архивных записей и музыки.

Среди них: радиопутешествие по эпохам с голосами знаковых писателей 20-го и 21-го веков (эксклюзивные записи Ивана Багряного, Василия Симоненко, Лины Костенко и др.), музыкальные записи "Художественного фонда Украинского Радио", документальный фильм.

А национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету "100 лет с момента основания Украинского Радио" номиналом 5 гривен.

8) Кобзарско-лирницкая традиция включена в список ЮНЕСКО

6 декабря 2024 года ЮНЕСКО внесло украинскую "Программу по охране кобзарско-лирницкой традиции" в реестр надлежащих практик охраны нематериального культурного наследия.

Иллюстрационное изображение кобзаря Ивана Кучугуры-Кучеренко, 1922 год. Фото: Википедия

Кобзарско-лирницкая традиция охватывает не только изготовление кобз, лир и бандур, но и странствующее исполнение песен — дум, которые поются в стиле речитатива. Эта традиция стала важнейшим элементом сохранения культурной памяти и идентичности, ведь кобзари передавали свои произведения устно.

С начала года в Украине приступили к активной фиксации кобзарского наследия: было записано 13 кобзарей, более ста их произведений, снято шесть фильмов, подготовлено три тематических лекции и создан портал "ДУМА" для распространения знаний.

Согласно данным Минкульта, во время полномасштабного российского вторжения шесть братчиков кобзарских цехов встали на защиту Украины.

Также в этом году в Международный список культурных ценностей, которые находятся под усиленной защитой, были включены Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр" и Одесский литературный музей.

9) Украинцы стали читать больше на украинском

Украинский институт книги обнародовал результаты исследования "Укрепление позиции украинской книги", демонстрирующие заметный прорыв: популярность украинских книг в 2024 году выросла на 20% по сравнению с прошлым годом.

В частности, украинский язык становится все более комфортным для читателей — почти половина опрошенных отметили, что предпочитают его. Украинцы также активно поддерживают развитие книжных магазинов и издателей, а те в свою очередь увеличивают свои выручки.

Более половины украинской молодежи читают книги каждый день или несколько раз в неделю. Книги для многих стали не только источником знаний, но и возможностью отдохнуть, убежать от будничных проблем и получить новый опыт. При этом чтение все чаще помогает укрепить национальное сознание и языковую идентичность.

10) Картина украинского художника побила аукционный рекорд

В субботу, 8 июня, на киевском аукционе Goldens установили рекорд в мире современного украинского искусства. Пейзаж Ивана Марчука "Взошла луна на Днепре" ушла с молотка за $250 тысяч. Общая сумма, с учетом комиссии и авторского сбора, составила $300 тысяч.

«Вошел месяц над Днепром», 1980

Эта работа, созданная в 1980 году, размером 70 на 100 сантиметров, изображает мистический ночной вид украинской деревни. Холст хранился в частной коллекции, а предварительные прогнозы оценивали его в $150-200 тысяч. После торгов новым владельцем стал еще один частный коллекционер.

Эта продажа побила все предыдущие рекорды не только для творчества Марчука, но и для современных украинских художников в целом. Для сравнения: в 2022 году его "Сад соблазна" продали на благотворительном аукционе Art Can Help за $120 тысяч, а часть средств тогда передали фонду "Вернись живым" в поддержку ВСУ.

Украинское искусство продолжает привлекать внимание как на национальных, так и международных аукционах. А такие рекорды показывают его уникальную ценность и культурный вес.