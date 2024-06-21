Блэкаут на Балканах: эксперт по энергетике назвал причину и незаурядное преимущество Украины

Украинская энергосистема даже под обстрелами более вынослива

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко прокомментировал блэкаут в трех странах Европы, что произошел в пятницу, 21 июня. По словам эксперта, проблема в разрушении сетей, перегрузившихся из-за высокого уровня энергопотребления. Кроме того, внесла свою посильную лепту и незаурядная жара.

Об этом специалист рассказал в эксклюзивном комментарии "Телеграфу". По словам Попенко, украинские электросети на несколько шагов опережают сети некоторых стран Европы, в частности, Черногории, Боснии или Хорватии.

На вопрос о том, каким образом украинские сети держатся, несмотря на многочисленные обстрелы России, тогда как на Балканах одна авария привела к блэкауту сразу в трех странах, Попенко ответил:

– Там проблема не с энергогенерацией, как у нас. Там вопросы в разрушении сетей. Высокая температура плюс перегрузка от высокого энергопотребления вызвали пожар на магистральных линиях энергопередач.

В Украине очень разветвленная сеть электропередачи. И мы даже при частичном разрушении сетей, при попадании в трансформаторные подстанции, можем переключаться.

Это скорее не о заслугах "Укрэнерго", а о мощности сетей, построенных еще при Советском союзе. Наша сеть сверхмощная, она строилась как промышленная. В этих странах никогда не было такой развитой промышленности, как в Украине. Поэтому украинская энергосистема даже под обстрелами более вынослива, чем бывшая югославская.

— Могут ли быть подобные проблемы в других странах ЕС и как это влияет на нас?

— От этих стран электроэнергию мы не получаем. Блэкауты могут быть, ведь у каждой страны свои проблемы. В одной это связано со спецификой построения магистральных электросетей, в другой – прибавляется влияние жары. Почему это влияет? Потому что идет большое потребление электроэнергии и сети просто не выдерживают.

Именно поэтому, кстати, Германия говорит, что нужно вкладывать больше средств в построение высоковольтных сетей. Это бы решило вопрос перенапряжения.

К сожалению, Черногория или Албания – это не те страны, которые могут позволить себе потратить 5, 10 или 20 миллиардов евро на капитальные ремонты сетей. Это бедные страны, а проблема с электросетями – это проблема как раз таких стран.

Капитальные ремонты не производятся, большая нагрузка на сети. В комплексе это дает возможные блэкауты. Данный блэкаут, как я понимаю, задел всю электросеть бывшей Югославии. Там когда возникают проблемы в одной стране, то и соседние испытывают их на себе.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что внезапное отключение света, которое произошло в Боснии и Герцоговине, Черногории и Хорватии могло быть выгодно России. Эксперт отметил, что не стоит исключать и такое предположение, ведь расшатывание ситуации на Балканах тоже входит в круг интересов РФ.