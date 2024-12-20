На девушках из OnlyFans тренируются как на кроликах? Что за скандал с авторами контента "18+" и при чем здесь Гетманцев

Украинки задекларировали и уплатили налоги, зато получили внимание правоохранителей

После "писем счастья" от Государственной налоговой службы украинским креаторам (создателям контента) для платформы OnlyFans, которые продают на ней фото и видео "для взрослых", стали наведываться детективы Бюро экономической безопасности. Такие визиты стали "ответом" правоохранителей на декларирование доходов и уплату налогов, по крайней мере, так это выглядит с учетом хронологии событий.

"Телеграф" разбирался, откуда растут ноги усиленного внимании к моделям OnlyFans, не грозит ли им еще и уголовное преследование за легализацию своей деятельности, и кто на очереди.

Налоги не только с платформы, но и с моделей

Еще летом 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон №4184 о так называемом налоге на Google, который ввел НДС в размере 20% на электронные услуги компаний-нерезидентов. А это помимо упомянутой самой большой поисковой системы также Amazon, eBay, Netflix, Facebook, Instagram, Apple и другие. Оказалась среди налогоплательщиков и британская платформа OnlyFans, предлагающая пользователям платный контент (фото, видео и аудио), в том числе откровенный. О первых поступлениях в размере 350 тыс. долларов Даниил Гетманцев, возглавляющий Комитет ВР по финансам, налоговой и таможенной политике, отчитывался в мае 2022 года. В 2023 году отчисления составили уже 1 млн. 273 тыс. долларов.

При этом некоторое время украинцы, создававшие контент "18+", были "в слепой зоне" для налоговой, ведь фактически работали "в тени". В первую очередь потому, что в нашей стране за создание и распространение фото/видео для взрослых предусмотрена уголовная ответственность. Причем, если оно предусматривает получение доходов в большом размере, то наказанием, согласно ст. 301 Уголовного кодекса Украины, может стать от 3 до 7 лет за решеткой. Платформа OnlyFans как раз о приличных заработках. Например, в 2022 году она выплатила креаторам 12,5 млрд. долларов. И хотя в среднем аккаунт зарабатывает всего 180 долларов США в месяц (или 2160 в год), есть и те, кто получает значительные суммы. В частности, более 16 тыс. моделей имеют от 50 тыс. долларов в год, а более 300 – более 1 млн. долларов годовой прибыли.

Среди моделей с высокими "ставками", по крайней мере, по информации Гетманцева, были и украинки. В сентябре 2024 года в своем ТГ-канале он сообщил, что за несколько лет за создание платного контента на OnlyFans гражданка "С" получила более 4 млн. долларов, гражданка "К" – более 3 млн. долларов, а гражданка "Б" – около 1,8 млн. долларов. Также глава парламентского комитета напомнил, что иностранные доходы нужно декларировать и платить с них налоги, и непрозрачно намекнул на возможные санкции для тех, кто этого не сделает. А именно штрафы со стороны Государственной налоговой службы и "неприятность общения с БЭБ".

– Эти заявления стали возможны из-за того, что налоговая получила доступ к данным о гражданах Украины, которые зарегистрированы на OnlyFans и получают от платформы доходы, – объяснила в разговоре с "Телеграфом" адвокат Леся Михаленко. – Такой обмен налоговой информацией предусмотрен соответствующими международными соглашениями, заключенными Украиной, в частности со странами Европейского Союза. На уровне ЕС действуют директивы, по которым платформы, которые платят пользователям (не имеет разницы это модели на OnlyFans, или продавцы на Amazon, Etsy, или водители компании Bolt и т.п.), должны предоставлять сведения о доходах по запросу страны, гражданами которой они являются. В нашем случае ГНС Украины получила сведения о том, что гражданка такая-то получила в течение конкретного периода такую-то сумму от платформы.

Кроме публичных призывов, налоговая также адресно разослала "письма счастья", в которых сообщала о наличии информации о доходах на платформе OnlyFans, настаивала на их декларировании и уплате налогов. Часть моделей посоветовалась с юристами/налоговыми консультантами, после чего выполнила это требование и зарегистрировалась как ФЛП. А часть, по словам Михаленко, предвосхищая возможное уголовное преследование, аресты имущества и т.п., уехала за границу.

Всех под одну гребенку, вернее дело

Несмотря на страх, что фактически легализация деятельности может стать поводом для уголовного преследования из-за признания контента порнографическим, модели получили заинтересованность со стороны Бюро экономической безопасности. С обысками детективы БЭБ посетили именно тех, кто проявил сознательность, ведь их заподозрили в неуплате налогов в особо крупных размерах. Огласку этой ситуации в соцсетях придала Леся Михаленко.

Самое интересное, что для получения информации и персональных данных по владельцам аккаунтов на британской платформе Бюро использовало одно из уголовных производств. Его фигурантами является группа лиц, которое организовало т.н. "агентство услуг" и помогало украинкам в продвижении контента, полностью контролировало их аккаунты и получало средства от платформы OnlyFans, которые затем выводила через платежные системы. По подсчетам БЭБ, только один из дельцов за 2021-2023 год конвертировал 1,8 млн долларов США (в гривневом эквиваленте – 72 млн гривен), но, конечно, налоги на доходы физических лиц, в том числе военный сбор в размере 14 млн гривен не уплатил. Эти действия были квалифицированы как уклонение от уплаты налогов и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины).

Гетманцев своим постом дал формальный повод Бюро поинтересоваться создателями платного контента

– Это очень старый механизм, который используют наши правоохранительные органы, – отметила Леся Михаленко. – Есть какое-то условное дело, что находится у них в производстве по уклонению от уплаты налогов, по нему собраны доказательства, допрошены свидетели и т.д. В Бюро предполагают, как свидетельствует постановление Шевченковского районного суда г. Киева от 20 сентября, что были другие лица, которые могут быть к нему причастны. Именно в этот период часть моделей как раз представляет налоговые декларации за предыдущий период и уплачивают налоги (кстати в обосновании необходимости получить доступ к данным детективы вспоминают пост Гетманцева о безумном заработке моделей – Авт. ). В глазах БЭБ это выглядит как оконченное преступление по ст. 209 УК Украины, они ведь фактически сообщили о доходах от запрещенной деятельности. Бюро обращается в суд с ходатайством о "временном доступе к вещам к документам", которые находятся в распоряжении Государственной налоговой службы.

Модели подчеркивают, что им "приписали" не зарабатывающие суммы.

Далее БЭБ получило список с личными данными и пошло к тем моделям, которые задекларировали самые большие суммы. При этом судебные решения о разрешении на обыск основываются на сфабрикованных материалах следствия, где указаны нереальные суммы незадекларированных доходов, а также существующая взаимосвязь с предыдущим делом. Одна из девушек, в частности, рассказывала, что была очень удивлена такому визиту, ведь она уплатила налоги (НДФЛ и военный сбор, это в общей сложности 19,5%) и подала декларацию об имущественном положении. При этом отмечала, что была вынуждена брать деньги в долг, чтобы это сделать, лишь бы не наложили арест на недвижимость, которую она имеет, — говорит адвокат.

Декларацию могут использовать в качестве доказательства по уголовному делу

Следует отметить, что суд постановил предоставить налоговой информацию о всех гражданах Украины и других лиц, проживающих в нашей стране, имеющих аккаунты на OnlyFans. А там, напомним, может распространяться совершенно разный контент, не обязательно интимные фото или видео.

Налоговая поделилась с БЭБ данными всех украинцев, имеющих аккаунты на британской платформе

Что же касается сумм, о которых идет речь в расчетах налоговиков и детективов БЭБ, то зарабатывающие на платформе OnlyFans украинки в разных ветках обсуждений отмечают: в реальности заработки значительно отличаются от заявленных.

"Модели не самостоятельно зарабатывают такие средства, – приводит один из комментариев на своей странице экономист Владимир Компаниец. – Их продвигают агентства, забирая свой процент. Проблематика этой сферы именно в легализации, чтобы модели могли легально списывать расходы (на рекламу, сотрудничество с агентствами и т.п.). Знакомы ли Вы со структурой этого бизнеса? Как можно требовать налог с полной суммы, которую дает OnlyFans, если фактический доход значительно меньше? Пример: Страница модели зарабатывает условно 50 тысяч долларов в месяц. Модель получает лишь 20% (то есть 10 тысяч долларов) за создаваемый контент. 40 тысяч забирает агентство: из них 10 тысяч идет на оплату труда чатеров (менеджеры, ведущие переписку в чатах – Авт.) страницы, 10-15 тысяч тратится на рекламу страницы, остальное – забирает агентство. Если с этой суммы планируется взимать налог в 20%, что останется модели? Этот вопрос гораздо сложнее, чем просто требовать уплаты налога. Важно сначала урегулировать вопросы легализации и комплексно изучить бизнес-модель, а уже после этого определять налогообложение."

За взрослый контент могут "пришить" еще статью

Пока открытым остается вопрос, а не привлекут к ответственности создателей взрослого контента для британской платформы и за распространение порнографии. Пока неизвестно о нарушении уголовных производств по соответствующей статье именно после декларации доходов. По крайней мере, об этом говорят украинки, работающие на OnlyFans.

"Никто пока не может найти ни одной модели, кому бы после уплаты налогов пришла ответственность за 301-ю. Эту басню придумал адвокат — "юрист права", который называет моделей проститутками", — отмечает одна из женщин и добавляет, что речь идет о статистике по большому комьюнити, объединяющему креаторов платформы.

В защиту моделей OnlyFans формально выступил и Даниил Гетманцев, который опосредованно и поспособствовал их проверкам со стороны БЭБ. В очередном посте он поблагодарил девушек (их в общей сложности 350) за декларирование 305,5 млн. гривен доходов, из которых уплачено НДФЛ и военного сбора 59 млн. гривен. А также пообещал, что будет настаивать на внесении на рассмотрение ВР законопроекта о декриминализации ст. 301 УК Украины. "Мне кажется, что фестиваль лицемерия, когда общество одной рукой "морально осуждает", а другой берет деньги на армию, или когда создателей контента преследуют его пользователи, нужно завершать", — подчеркнул народный избранник.

Комментаторы отмечают, что после оплаты налогов внимание к моделям не исчезает

На это в комментариях на Гетманцева посыпались возмущенные комментарии. " Декриминализация нужна была на вчера. Потому что, разослав нам эти письма, вы породили ад и хаос. И сейчас затягиваете, тогда как нужно этот законопроект рассматривать как первый в списке важных", – написала в комментариях анонимная пользовательница.

"Государство ничего не дает взамен оплаты налогов задним числом, ни безопасность, ни декриминализацию, ни защиту от госслужащих, которые могут злоупотреблять своим положением и положением человека", – считает еще один комментатор и приводит подсчеты, по которым фактически модели могут получить только 35%. от заявленного заработка, ведь остальные забирает платформа, интернет-банкинг и т.д.

В комментариях непрозрачно намекают, что вся история может быть разделением сфер влияния

"У меня есть большой чат с моделями ожидающих декриминализацию! Девушки хотят платить налоги, но без рисков, ну а задним числом никто не хочет, потому что не было ни у кого 100% того чистого дохода. Многие получали те же 20% чистыми, которые сейчас нужно платить за все годы работы. Если примут этот закон, то все будут регистрироваться как ФЛП, а вот что делать с предыдущими годами, это загадка, потому что почти ни у кого нет тех денег", – отмечает одна из моделей.

– Эта история с моделями OnlyFans уникальна тем, что первый раз в истории наша Госналоговая служба получила массовую информацию о доходах из иностранных источников, – резюмирует Леся Михаленко. – Я упоминала в начале о том, что кроме этой платформы есть еще много других платформ, которые также будут обязаны предоставлять финансовую информацию. К примеру, тот же самый агрегатор такси Bolt, являющийся эстонской компанией, работники которой должны проходить верификацию. То есть в поле зрения налоговой могут попасть и таксисты, соответственно ГНСУ так же как в случае с моделями может запросить и получить информацию от компании. И, например, снова поделиться с БЭБ. То есть сейчас фактически они тренируются на девушках, как на кроликах, потому что раньше у налоговиков не было такого объема информации и они не знают, что с ней делать.

Как сообщал Телеграф, проект закона №12191 предусматривает декриминализацию изготовления и распространения взрослого контента. Наказание в виде лишения свободы останется только за порно без согласия (порноместь, deep fake), насилие, зоо- и некрофилию, порно с детьми и распространение его среди детей, вовлечение в проституцию и торговлю людьми.