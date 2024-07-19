Киевлянин обманул 28 человек на миллион гривен, обещая скидки в "Эпицентре": детали

Злоумышленником даже обманул знакомого

В Киеве бывший работник магазина "Эпицентр" обворовал людей более чем на миллион гривен. Мужчине объявили о подозрении.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. В правоохранительные органы обратились 28 обманутых граждан.

Следствие выяснило, что злоумышленник работал в службе такси и при общении с клиентами предлагал им приобрести товары из гипермаркета по его скидке. Чтобы войти в доверие к потенциальным "клиентам", мужчина выдавал себя действующим сотрудником "Эпицентра".

Правонарушитель предлагал людям привлекательную скидку в размере 70% на бытовую технику и прочее.

Мошенник просил своих "клиентов" перечислять деньги на его карточку или жены, знакомых. Когда средства поступали к нему, мужчина прекращал общение с потерпевшими.

Переписки с "покупателями"

По словам правоохранителей, злоумышленник даже предложил своему знакомому автомобиль со "скидкой".

"При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры города Киева поставлено в известность о подозрении жителя столицы, который путем обмана завладел деньгами граждан под видом больших скидок в сети магазинов "Эпицентр" (по ч. 2 ст. 190 УК Украины)", — отмечают в прокуратуре.

Мошенник выдавал себя за сотрудника "Эпицентра"

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. В настоящее время установлено 28 потерпевших, однако их может быть больше.

Полиция Киева обращается к гражданам:

Если вы или ваши родные стали жертвой указанной мошеннической схемы – обращайтесь в Святошинское управление полиции или звоните на спецлинию 102 или по номеру +380 98 964 7403.

Мужчина обманул киевлян на миллион гривен

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