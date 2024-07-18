Сам себе начислил 145 тысяч гривен премии: в Киеве под суд пойдет руководителя центра соцобслуживания

Мужчина регулярно злоупотреблял служебным положением

Директор Территориального центра социального обслуживания Святошинского района города Киева уже через месяц после назначения начал сам себе начислять премии. Чиновник "поощрал" себя за выполнение "особо важных задач" и личную инициативу в улучшении деятельности подразделений центра.

Таким образом за несколько месяцев он получил премий на общую сумму 145 000 гривен. Подробности данного дела рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Известно, что 35-летний мужчина в феврале 2023 года был назначен на должность директора Территориального центра социального обслуживания Святошинского района города Киева. Чиновник был отобран на конкурсной основе.

Спустя месяц он начал регулярно начислять сам себе премии. Так, без соответствующего согласования со Святошинской райадминистрацией он оформлял себе денежные поощрения за "выполнение особо важных задач" и "личную инициативу в улучшении деятельности подразделений центра".

Таким образом за несколько месяцев чиновник получил премий на общую сумму 145 000 гривен.

Злоумышленника удалось разоблачить правоохранителям. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении служебным положением, что нанесло существенный ущерб государству.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет. Также чиновнику грозит штраф от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В настоящее время обвинительный акт по данному делу направлен в суд. Расследование продолжается.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что судья из Броваров подделал документы и вместо командировки поехал на Карибы. В дальнейшем чиновник использовал поддельные документы для незаконного пересечения границы. При этом он ввел в заблуждение руководство суда и органы пограничного контроля.