Киянин обдурив 28 людей на мільйон гривень, обіцяючи знижки в "Епіцентрі": деталі

Зловмисником навіть ошукав знайомого

У Києві колишній працівник магазину "Епіцентр" обдурив людей на понад мільйон гривень. Чоловіку оголосили про підозру.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. До правоохоронних органів звернулися 28 ошуканих громадян.

Слідство з'ясувало, що зловмисник працював у службі таксі та під час спілкування з клієнтами пропонував їм придбати товари з гіпермаркету за його знижкою. Щоб увійти в довіру до потенційних "клієнтів", чоловік видавав себе за чинного співробітника "Епіцентру".

Правопорушник пропонував людям привабливу знижку у розмірі 70% на побутову техніку та інше.

Шахрай просив своїх "клієнтів" перераховувати гроші на його картку або дружини чи знайомих. Коли кошти надходили до нього, чоловік припиняв спілкування з потерпілими.

Переписки з "покупцями"

За словами правоохоронців, зловмисник навіть запропонував своєму знайомому автомобіль із "знижкою".

"За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру мешканцю столиці, який шляхом обману заволодів грошима громадян під виглядом великих знижок в мережі магазинів "Епіцентр" (за ч. 2 ст. 190 КК України)", — зазначають у прокуратурі.

Шахрай видавав себе за співробітника "Епіцентру"

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Наразі встановлено 28 потерпілих, однак їх може бути більше.

Поліція Києва звертається до громадян:

Якщо ви чи ваші рідні стали жертвою вказаної шахрайської схеми – звертайтесь до Святошинського управління поліції, або телефонуйте на спецлінію 102 чи за номером +380 98 964 7403.

Чоловік ошукав киян на мільйон гривень

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві викрили угрупування шахраїв, які переписували на себе нерухомість. У ЗМІ детально розповіли про схему.