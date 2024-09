Куда пойти в Киеве в эти выходные: подборка самых интересных мероприятий

Вас ждет насыщенный и яркий уик-энд

В условиях войны мы постоянно находимся в состоянии стресса и тревоги. Чтобы немного расслабиться и отвлечься от негативных мыслей, предлагаем вам посетить мероприятия, которые пройдут в эти выходные в столице.

Вас ждут стендапы, концерты, театральные представления, импровизационные шоу и многое другое. Позвольте себе зарядиться энергией после рабочей недели и незабываемо провести время с самыми родными людьми.

Редакция "Телеграфа" подготовила для вас подборку ярких ивентов предстоящего уик-энда, среди которых вы наверняка сможете найти что-нибудь интересное и увлекательное.

Куда пойти в Киеве в субботу 7 сентября

Рейв-вечеринка Laboratorium Autumn Festival

Когда: 7 — 8 сентября, начало в 12:00

Где: Киев

Адрес: секретное место

Стоимость: от 1700 гривен

Laboratorium Autumn Festival

Вас ждет невероятная атмосфера с 20 диджеями, среди которых трое — это гости из-за рубежа.

Крутая локация с впечатляющим светом и дизайном, разнообразными chill-зонами, артпространством, фудкортом, маркетом украинских брендов станет простором для новых впечатлений и эмоций.

На входе будет действовать FC. Возраст гостей – 18+.

GARDEN BEER WEEKEND

Когда: 7 — 8 сентября, начало в 13:00

Где: Культурное пространство V’YAVA в Саду Желаний на ВДНГ

Адрес: пр. Академика Глушкова, 1

Стоимость: от 250 гривен

GARDEN BEER WEEKEND

Вас ждет 15 крафтовых пивоварен и более 150 сортов пива в зеленом саду, 2 дня пивного лектория от ведущих экспертов и украинских пивоваров, вкуснейшая кухня (украинская, немецкая, итальянская, турецкая, чешская, американская, греческая) и 2 сцены с более чем 20 музыкантами и известными DJ.

Кроме гастрономии, пива и музыки вас будет ждать:

выставка украинских художников

аркад-игры на ретро-автоматах

настольный футбол, теннис и баскетбол

PS.

AC/DC Tribute show

Когда: 7 сентября, начало в 18:00

Где: Barbeer Music Pub

Адрес: ул. Михаила Максимовича, 4

Стоимость: от 200 гривен

AC/DC Tribute show

Вы услышите "TNT", "Big Gun", "Thunderstruck", "Highway To Hell" и многие другие песни австралийских звезд в живом аутентичном совместном исполнении от музыкантов из двух бендов AS/DS и DC Train.

Сразу после концерта в этом же зале оставайтесь на мощную рок-дискотеку до 23:00.

Спектакль "Плюшевый мишка" (18+)

Когда: 7 сентября, начало в 18:30

Где: КУЛЬТ театр

Адрес: ул. Чикаленко (бывшая Пушкинская), 14

Стоимость: от 260 гривен

Спектакль "Плюшевый мишка" (18+)

Спектакль посвящается памяти актера и героя Сергея Полевого…

Мы все были детьми. И все мы любили играть во взрослых. Когда фантики от конфет – это деньги, три ветки на дереве – современная модная машина, ракетки для бадминтона заменяют гитары, а вода из лужи – это водка.

Но в этом спектакле предел игры и реальности исчезает, и и уже сложно однозначно ответить: это дети играют во взрослых, или взрослые играют в детей?

Джазовый Sting на крыше

Когда: 7 сентября, начало в 18:00

Где: Терраса "Д12"

Адрес: ул. Десятинная, 12

Стоимость: от 390 гривен

Джазовый Sting на крыше

Приходите на большое Трибьют шоу Стинга – музыканта, добившегося успеха мирового масштаба и подарившего слушателям десятки стопроцентных хитов.

Вы услышите любимые песни, среди которых будут Roxanne, Every Breath You Take, English in New York, Shape Of My Heart и другие романтические и эмоциональные хиты. Это песни, которые можно слушать вечно.

Только живой звук.

Стендап на крыше

Когда: 7 сентября, начало в 19:30

Где: Creative quarter

Адрес: Спортивная площадь, 1-я, БЦ "Гулливер", Башня Б, этаж 9

Стоимость: 450 гривен

Стендап на крыше

Организаторы приглашают вас провести незабываемый вечер в веселой компании на крыше одного из самых лучших мест в городе.

Наслаждайтесь невероятным видом на город и окунитесь в мир юмора и развлечений.

На сцене: Андрей Бережко, Богдан Боярин, Феликс Редька и Марк Свиридюк.

Присутствует нецензурная лексика. Возраст гостей – 18+.

Спектакль "Секспресс"

Когда: 7 сентября, начало в 16:00

Где: Арт-студия "Темный Софит"

Адрес: ул. Владимирская 71 (вход со двора)

Стоимость: 450 гривен

Спектакль "Секспресс"

Иногда бывает так одиноко, что от отчаяния женщина готова выйти замуж за первого встречного…

И вдруг оказывается, что этот "первый встречный" не такой уж и плохой вариант. Да, есть свои нюансы и тараканы в головах у каждого из них, но между ними возникла любовь с первого взгляда.

Тем не менее, он совсем не спешит жениться… И потому героиня решает ускорить это прекрасное событие.

Женя Коротков. Проверка материала

Когда: 7 сентября, начало в 16:00

Где: Underground Standup Club

Адрес: ул. Золотоворотская, 15

Стоимость: 200 гривен

Женя Коротков. Проверка материала

В Underground Standup Club вы сможете первыми услышать новые шутки от интересных стендап комиков.

В этот раз на сцене только Женя Коротков. Он будет проверять новые шутки, которые (возможно) войдут в его будущий сольный стендап концерт.

Спектакль "Легенды Киева"

Когда: 7 сентября, начало в 18:00

Где: Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра

Адрес: пр. Броварской, 25 (г. Левобережная)

Стоимость: от 250 гривен

Спектакль «Легенды Киева»

Слово "легенда" происходит от латинского legenda и означает то, что нужно читать. Спектакль для семейного просмотра "Легенды Киева" – это то, что нужно увидеть и почувствовать.

Наполненная любовью к родному городу, историческими фактами и фантастическими выдумками история, которая объединяет новыми связями знакомые места и имена.

Спектакль, который оживит исторические фигуры и устроит увлекательную экскурсию через времена.

Extreme show PULSE от мировых звезд Цирка Монте-Карло

Когда: 7 сентября, начало в 18:00

Где: Дворец спорта

Адрес: пл. Спортивная, 1

Стоимость: от 450 гривен

Extreme show PULSE от мировых звезд Цирка Монте-Карло

Шоу-перформанс без границ: от уникальных инновационных акробатических трюков до сенсационных номеров на мотоциклах. Каждый момент шоу наполнен экстремальной энергией и делает вызов гравитации.

PULSE – это не просто спектакль. PULSE — это взаимодействие. Участвуйте в интерактивных играх, фотосессиях с артистами и запомните этот вечер навсегда.

Kishe

Когда: 7 сентября, начало в 18:00

Где: Yosai

Адрес: ул. Мазепы, 1

Стоимость: от 250 гривен

Kishe

Андрей Свирский, более известный под псевдонимом Kishe – не просто певец. Он также телеведущий, шоумен и продюсер, завоевавший расположение широкой аудитории.

С момента своего музыкального дебюта в 2002 году Kishe покорил сердца многих слушателей. Его первый альбом "Течія", выпущенный в 2006 году, стал настоящим хитом среди меломанов, и с тех пор его музыка является неотъемлемой частью украинской эстрады.

Kishe создает не просто песни – это истории, пробуждающие самые глубокие чувства в каждом из нас.

Сольный стендап концерт Александра Жипецкого

Когда: 7 сентября, начало в 18:30

Где: Подвал Культуры

Адрес: ул. Гончара, 30-а

Стоимость: от 300 гривен

Сольный стендап концерт Александра Жипецкого

"Водоворот воспоминаний" — это уникальная возможность услышать не только новейшие монологи и короткие шутки этого талантливого юноши, но и вместе с ним исследовать путь формирования его юмора, отношений с родителями, друзьями и самим собой.

Это выступление наполнено воспоминаниями из разных этапов жизни комика, некоторые из них смешны, некоторые лирические, некоторые трудно охарактеризовать одним словом, однако все они достойны того, чтобы быть услышанными.

Группа Living Rocks

Когда: 7 сентября, начало в 19:00

Где: GARNISON

Адрес: ул. Крещатик, 15/4 (Пассаж)

Стоимость: 150 гривен

Группа Living Rocks

Группа Living Rock создана военным капелланом, вокалистом, гитаристом и автором песен с позывным Лютер. Группа духовно-патриотического направления, которая работает в жанре тяжелого хард-рока с элементами хэви-металла.

В составе группы профессиональные музыканты, работавшие в разных известных украинских группах. За последние годы они проехали с концертами по всей линии обороны, госпиталях и дали множество благотворительных концертов. Группа исполняет авторские песни, большинство которых написано на фронте.

Каждый концерт группы — это безумный шквал драйва гитарных соло и незабываемых эмоций.

Джейхун Сафаров. Сольный стендап "Хаос, но без паники"

Когда: 7 сентября, начало в 19:00

Где: Театр импровизации им. Сергея Шумакова

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 42/32

Стоимость: 300 гривен

Джейхун Сафаров. Сольный стендап «Хаос, но без паники»

"Хаос, но без паники" – это уникальный сольный стендап-концерт Джейхуна Сафарова, где хаос не просто фон, а настоящий герой вечера. Это выступление отличается эксклюзивным подходом к комедии, который вы не найдете нигде больше.

Вам откроется новое измерение смеха, где привычные ситуации превращаются в забавные драмы, а будничные заботы становятся источником незабываемых шуток.

Джейхун не просто рассказывает истории, а импровизирует на грани возможного, играя с публикой и создавая неповторимую атмосферу.

Куда пойти в Киеве в воскресенье, 8 сентября

Спектакль "Я болею тобой"

Когда: 8 сентября, начало в 18:30

Где: Культурный центр "Арт-Братислава"

Адрес: ул. Архипенко, 5

Стоимость: от 350 гривен

Спектакль "Я болею тобой"

Вернулись однажды две сестры из корпоратива… Протрезвев, младшая поняла, что жизнь снова поставила ее в пикантную позу.

Однако старшая — рассмотрела новые перспективы. Интересно, что скажут на это мужчины? А их мужчины?

Очень смешные и одновременно трогательные истории двух пар, которые дают ответы на эпические вопросы.

OTOY & Юля Юрина с концертом на склонах Днепра

Когда: 8 сентября, начало в 19:00

Где: КУРЕНИ

Адрес: Парковая дорога, 4 (ст. г. Арсенальная)

Стоимость: от 600 гривен

OTOY & Юля Юрина с концертом на склонах Днепра

OTOY – один из самых концептуальных украинских рэп-исполнителей, неоднократно доказывавший это на сценах локальных и европейских фестивалей. А также – на международной сцене Евровидения-2023, где он выступил как приглашенный артист от Украины.

Юля Юрина – украинская артистка, которая не боится экспериментировать с музыкальными жанрами и образами. Ее музыка понравится тем, кто любит дерзкие тексты в сочетании с "темным" звучанием.

Спектакль "Дневник Кисы" (возраст 21+)

Когда: 8 сентября, начало в 16:00

Где: Арт-студия "Темный Софит"

Адрес: ул. Владимирская 71 (вход со двора)

Стоимость: 450 гривен

Спектакль "Дневник Кисы" (возраст 21+)

По пьесе скандального и харизматичного драматурга Александра Неволько. Одинокая женщина стремится к любви….

Существует ли идеальный мужчина? Что лучше – завести кота или отношения? Как улучшить психическое состояние и почувствовать себя, хоть немного счастливее?

Когда никто не понимает душевных страданий, не протянет руку навстречу, поможет лишь личный дневник. Только ему можно доверить самые сокровенные фантазии, отчаяние и боль….

Владимир Шумко. Я+Вы=Импровизация

Когда: 8 сентября, начало в 18:00

Где: Caribbean club

Адрес: ул. С. Петлюры, 4

Стоимость: от 590 гривен

Владимир Шумко. Я+Вы=Импровизация

Вова Шумко – харизматичный актер, шутник и мастер импровизации.

Вас ждет вечер невероятных историй из его жизни, интерактивная коммуникация, а также живые и актуальные шутки, которые наполнят вас положительными эмоциями и приятными впечатлениями.

Спектакль о любви "Пена дней"

Когда: 8 сентября, начало в 18:00

Где: Сцена 6

Адрес: ул. Васильковская, 1

Стоимость: от 250 гривен

Пена дней

"Пена дней" — это история людей, которые учились любить. Они тонули друг в друге, но учились плавать, они игнорировали быт, но учились держать баланс. Первое самое яркое чувство, вечеринки, прогулки, философские лекции и жаркие дискуссии, вкус губ и прикосновение руки любимого человека…

Все это может исчезнуть, когда их мир окажется на грани катастрофы и заставит принимать тяжелые взрослые решения.

Подпольный стендап. Лана Чубаха "Беззаботность"

Когда: 8 сентября, начало в 18:30

Где: Книжный магазин "Смысл"

Адрес: ул. Крещатик, 34

Стоимость: 400 гривен

Подпольный стендап. Лана Чубаха «Беззаботность»

Второй сольный концерт комикесы Ланы Чубахи, школьной учительницы и любительницы настолок и кошек.

Это выступление — желчегонная рефлексия интровертированной миллениалки за последние 1,5 года жизни с песнями, размышлениями о взрослении и даже шутками.

Трибьют Nirvana — группа M.OTHERS

Когда: 8 сентября, начало в 19:00

Где: Docker Pub/Докер-Паб

Адрес: ул. Богатырская, 25

Стоимость: от 175 гривен

Трибьют Nirvana — группа M.OTHERS

"Smells Like Teen Spirit" была включена в список Зала славы рок-н-ролла в категории "Песни, сформировавшие рок-н-ролл"

Кроме того, "Come As You Are", "Man Who Sold The World", "Polly", "All Apologies" и многие другие песни в аутентичном исполнении от группы M.Others, чьи участники выросли на музыке Курта Кобейна.

Более того, бэнд также представит несколько своих новых авторских композиций.

