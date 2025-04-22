Запрет на удары по гражданским. Россия выдвинула требования Украине

В Москве сейчас видят "препятствия" для таких контактов

В Кремле поставили Украине условия для переговоров относительно прекращения ударов по гражданской инфраструктуре. Там заявили, что прежде, чем это обсуждать, Киеву "необходимо предпринять юридические шаги".

Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Дескать, в Москве сейчас видят "препятствия" для таких контактов.

"Киеву при желании вести переговоры с Москвой о моратории на удары по гражданской инфраструктуре необходимо будет предпринять юридические шаги для снятия препятствий к таким контактам", заявил Песков.

Для справки: президент Украины Владимир Зеленский предложил России начать перемирие на 30 дней, в рамках которого будут запрещены удары по гражданским объектам. В отет на это Путин заявил, что с этим предложением "следует разобраться". Киев до сих пор ждет ответа от россиян.

Напомним, 21 апреля президент Украины анонсировал новый этап мирных переговоров по войне в Украине. 23 апреля украинские представители будут работать в Лондоне вместе с коллегами из Великобритании, Франции и США. По словам главы государства, делегация будет обсуждать вопросы безусловного прекращения огня.