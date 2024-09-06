Архивные фото Киева в цвете: найди знакомые места и узнай, как они выглядели десятки лет назад

Ретроснимки способны "оживить" историю

Киев во все времена завораживал своим неповторимым колоритом и особой энергетикой. Интересно, что многие ныне известные и популярные у жителей и гостей столицы локации в прошлом выглядели совсем иначе.

Сегодня, именно ретрофотографии остаются едва ли не единственной возможностью увидеть то, каким был Киев много десятилетий назад, ведь именно старые фото — это тот мостик, который пролегает между прошлым и настоящим.

Редакция "Телеграфа" решила собрать для вас исторически снимки, которые передают дух давно минувших лет и завораживают своей динамикой. Приятной фотопрогулки!

Узнаваемые места в Киеве десятки лет назад — найди знакомые локации

Мост Патона и вид на правый берег с левого. Фото датировано 1973 годом.

Строительство начато в 1940 году. Построен мост был в 1953 году, а в октябре этого же года по нему открыли движение.

Длина моста Патона — 1543 метра.

Кадры строительства моста Метро. Фото 1965 года.

Это первый метромост через Днепр в Киеве. Автор проекта и главный инженер — Георгий Борисович Фукс.

Рынок "Юность" в 1987 году. Расположен он на левом берегу Киева между Троещиной и станцией метро "Черниговская".

Именно в это время здесь начали "формироваться" первые столичные ОПГ.

Бессарабский рынок. 1985 год.

Здание построено в 1910—1912 годах по проекту архитектора Генриха Гая на деньги известного киевского сахарозаводчика Лазаря Бродского, завещанные им после смерти.

Улица Жданова (Петра Сагайдачного) в 1988 году.

Данная улица улица расположена в Подольском районе города Киева, местность Подол. Пролегает от Почтовой до Контрактовой площади.

Набережная Днепра.

Яркое фото было сделано в 1950-е годы.

Улица Бассейная. Печерский район, местность Бессарабка. Снимок датирован концом 1950-х годов.

Именно Бассейная считается одной из центральных, самых популярных и самых красивых улиц Киева.

Символ Киева на здании КГГА.

Крещатик, 1980-е годы.

Никольская Борщаговка. Фото сделано в 1980-х годах.

Эта историческая местность Киева располагается в Святошинском районе города.

Культовый киевский ресторан "Метро", который работал над вестибюлем станции метро "Крещатик". Фото 80-х годов.

Заведение могло одновременно вместить 1,5 посетителей и славилось своей фирменной котлетой с одноименным названием.

ДТП на Берестейском проспекте (тогда Победы). Фото сделано возле киевского "Зоопарка" в 1986 году.

На месте работает полиция и скорая, а авто окружают зеваки.

Осенний Владимирский собор. Фото датировано 1980-ми годами.

Этот великолепный памятник архитектуры расположен на бульваре Шевченко.

Троещина, проспект Владимира Маяковского (Красной Калины).

1980-е годы.

Трамвайная остановка на Набережном шоссе.

Фото сделано в 1959 году.

Панорама центральной части Киева в 1978-м году.

Яркий снимок передает вайб того времени.

Осенью возле гостиницы "Днепр". Фото прямиком из 1980-х годов.

Гостиница "Днепр" расположена в самом центре исторической и деловой части Киева — на Европейской площади.

Киевские холмы. На фото — набережная Днепра и 4 причал Киевского речного вокзала.

1993 год.

Киевский ледовый стадион на Теремках.

Фото сделано в 1977-м году.

Русановка в 1960-х годах.

Именно эта местность с самого начала своего существования считалась одним из самых комфортных жилых массивов Киева. Это обусловлено особой атмосферой района, развитой инфраструктурой, а также близостью Днепра и его набережной.

Гостиница "Славутич" и панорамный вид Русановки. 1982 год.

Русановка стала одним из первых в мире массивов, построенных полностью на намывных грунтах, которые были намыты на 3-5 метров до незатапливаемых отметок.

Дарниця, 1956 год

Историческая местность на левом берегу Днепра в Киеве, которая В XIX веке была частью Броварской волости и представляла собой дачную местность с вековым сосновым лесом.

Софийская площадь. Фото из 70-х годов.

Одна из центральных и древнейших площадей Киева. На Софийской площади расположена колокольня Софийского собора и памятник Богдану Хмельницкому.

В Мариинском парке возле дворца. 1970-е годы.

Парк располагается напротив здания Верховной рады Украины и Мариинского дворца между улицей Михаила Грушевского и Парковой дорогой.

Станция метро "Университет". Выход в Ботанический сад имени Фомина.

1969 год.

Напомним, что в сети была опубликована уникальная кинохроника на которой можно увидеть, как проходило строительство самого известного туристического объекта в Киеве и самого высокого в Украине монумента "Родина-мать".

Высота скульптуры от пьедестала до кончика меча составляет 62 метра (с постаментом — 102 метра). В одной руке статуя держит 16-метровый меч, а в другой — огромный щит. Он имеет 13 метров в высоту и 8 метров в ширину.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как раньше выглядел киевский центральный автовокзал, который в народе называли "вторыми воротами столицы". Он всегда был полон пассажиров и гудел как настоящее осиное гнездо.