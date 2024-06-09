Секретные домики в лесу под Киевом: где можно уединиться и провести время в окружении природы

Побудьте наедине с собой, близкими и природой

В Киевской области есть несколько удивительных локаций, которые спрятаны глубоко в лесу и максимально удалены от цивилизации. Подобные мини-отели позволяют своим гостям скрыться от городской суеты, побыть наедине с собой, обрести гармонию и слиться с природой.

Здесь вы сможете просыпаться под пение птиц, завтракать на уютных террасах, гулять по лесным тропам, ловить лучи заходящего солнца между листьями деревьев и просто наслаждаться красотами природы.

Редакция "Телеграфа" собрала для вас самые красивые и уютные домики, которые располагаются в лесу и позволяют скрыться "от благ цивилизации".

Адрес: Киевская область, Макаровский район

Цена: пн-чт — 9800 грн/сутки, пт-вс — 11 100 грн/сутки

Tree House Lodge

Tree House Lodge — это просторный дом на дереве в сосновом лесу. Он рассчитан на четырех человек.

Внутри домика есть 2 кровати, кухня-студия и печь-камин, душ и wc с панорамой леса и шикарный балкон. По желанию гости могут воспользоваться дровяным Грилем UNO в зоне bbq.

Возле домика можно активно провести время на свежем воздухе или же просто прогуляться по густому лесу, где вас ждет природне вдохновение, ягоды-грибы, травы, лес, пение птиц, косули и не только.

По желанию гости могут воспользоваться дровяным Грилем UNO в зоне bbq.

Адрес: Киевская область, лес в Макаровском районе

Цена: пн-чт – 6100 грн/сутки, пт – вс – 6900 грн/сутки

Tree House Retro

Tree House Retro — это младший брат большого домика на дереве и он также расположенный среди леса в Макаровском районе Киевской области.

Романтический ретро A-фрейм рассчитан на двух людей. Здесь есть камин, кухня, уно-гриль, а еще дополнительно – афганский казан для вкусных романтических вечеров.

Также здесь можно поплавать в чане с добавлением фруктов ,молока и эфирных масел.

Адрес: село Дудки, Вышгородский район

Цена: в мини-кабинах – 2350 грн/сутки в будни и 2800 грн/сутки в выходные; в коттеджах – от 4450 грн/сутки за 2-х. Сауна – 1600 грн/сеанс, чан – 2400 грн/сеанс

УЛІС

Прекрасное место для уединения и полной гармонии с природой – комплекс современных домиков с бесконтактным сервисом УЛІС. Он включает в себя:

мини-кабинки среди леса. Это небольшие мобильные домики на 1-2 человека площадью до 15 кв.м. с панорамным окном и мини-кухней. У каждого из них оборудована зона отдыха с мангалом.

коттеджи разного типа и размеров на 6 человек. На территории, где расположены коттеджи, также есть озеро для рыбалки, сауна и чаны, зоны для пикника, аллея лаванды и кухня.

Здесь можно услышать птиц, которых нет в городе, или случайно встретить оленя, покататься на велосипедах, прогуляться лесными тропами и просто побыть наедине с природой.

Адрес: село Воропаев, ул. Киевская 100, Вышгородский район

Цена: в шале – от 2870 грн/сутки за 2-х (basic) и 3570 грн/сутки за 2-х (full)

SOSNOVEL

Комплекс отдыха Sosnovel находится в окружении леса на берегу чистейшей реки – Десны. Здесь можно остановиться в классическом отеле или в стильном коттедже с собственной террасой в Скандинавском парке.

На территории есть бассейн, SPA-центр с сауной и соляной комнатой, карпатский чан прямо у озера, мини-зоопарк, ресторан с блюдами украинской и европейской кухни.

В комплексе действует 2 тарифа при бронировании: Basic – включает проживание и завтраки и full – дополнительно включает использование сауны, хамама, бассейна и соляной комнаты.

Адрес: село Глебовка, урочище Зеленый Бор, 7, Вышгородский район

Цена: в двухместном коттедже – от 3500 грн/сутки за 2-х; в 4-местном коттедже с сауной – 6400 грн/сутки. Цена включает завтрак и посещение бассейнов (летом)

ЛІС&МОРЕ вы найдете в окружении соснового леса, на берегу моря. Здесь каждое утро пение птиц, а каждый вечер сказочный закат. Здесь вы почувствуете все, что забыли в городе, ведь нет грохота машин, шумных соседей, ежедневной толпы и неприветливых людей.

На территории комплекса стоит 14 коттеджей, которые рассчитаны на 2-8 человек.

Также к вашим услугам: сауна, джакузи, бассейн, бильярд, зона барбекю и ресторан.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где отдохнуть на Киевском море и сколько это может стоить. Ведь именно Киевское море считается идеальным местом для тех, кто стремится вырваться из городской суеты и насладиться природой.