Высокая кухня: ТОП-6 панорамных заведений Киева с шикарными видами

Атмосферные локации никого не оставят равнодушным

Если вы хотите незабываемо провести время и получить невероятные эмоции, то обязательно посетите панорамный киевский бар или ресторан. Здесь вы сможете не только насладиться шикарными видами столицы, но и расслабиться в непринужденной атмосфере, послушать музыку, попробовать блюда различных кухонь мира и вкусить авторские коктейли.

"Телеграф" подготовил для вас подборку лучших панорамных киевских ресторанов и баров, которые позволяют взглянуть на привычные места с высоты птичьего полета.

Адрес: улица Константиновская, 11, Bursa hotel

Время работы: ежедневно с 16:00 до 22:30

Бар "1818"

Минималистичный бар с максимально привлекательным видом на Подол. Заведение расположено на пятом этаже отеля Bursa и отсюда открывается великолепная панорама.

Здесь есть просторная летняя терраса и места под навесами. Летом в баре играют диджеи.

Меню включает в себя закуски, а также всевозможные алкогольные и безалкогольные напитки.

Адрес: бульвар Тараса Шевченка/улица Пушкинская, 5-7/29, Premier Palace, 8 этаж

Время работы: ежедневно с 12.00 до 23.00

Atmosfera Restaurant

Atmosfera располагается на крыше отеля Premier Palace Hotel Kyiv и радует своих гостей панорамным видом на Крещатик, Бессарабский рынок и Олимпийский стадион.

Площадка разделена на открытую и крытую зоны. Интерьер выдержан в современном строгом стиле с живыми цветами и элементами авторского декора.

В меню Atmosfera гости найдут итальянские, японские и европейские блюда, а также изысканные десерты и обширную коктейльную карту.

Адрес: улица Аллы Тарасовой, 5

Время работы: ежедневно с 15.00 до 23.00

Bar on 8

Бар расположен на восьмом этаже и имеет просторную летнюю террасу, откуда открывается невероятный вид на Киев.

Гостям предлагают попробовать блюда международной, европейской и индийской кухни. Здесь есть кальян, гриль-меню и обширная коктейльная карта.

Фишкой "Bar On 8" является традиционная печь для тандыра.

Адрес: улица Крещатик 1/2, гостиница "Днепр"

Время работы: ежедневно с 08.00 до 22.00

Panorama Club

Ресторан находится на 12 этаже гостиницы "Днепр" и может похвастаться сдержанным, изысканным интерьером.

Panorama Club — это удобнное месторасположение и великолепный панорамный вид на город.

В заведении гостей готовы удивлять высокой кухней с авторскими блюдами и коктейлями, а также обилием деликатесов и изысканной винной картой.

Адрес: улица Богдана Хмельницкого, 56-а, CityHotel, 15 этаж

Время работы: ежедневно с 10.00 до 23.00

Matisse Restaurant

Ресторан располагается на 15 этаже отеля City Hotel и может похвастаться шикарным видом на Киев с высоты более чем 50 метров. Гостям предлагают изысканные блюда французской, итальянской и украинской кухонь. Здесь также можно попробовать эксклюзивные алкогольные напитки и оценить обширную винную коллекцию.

Интерьер ресторана выполнен в лаконичном стиле в светлых тонах. Мебель и светильники в заведении были изготовлены на заказ, а дерево для облицовки специально доставили из Италии.

Адрес: улица Большая Житомирская, 2А, 11-й этаж отеля InterContinental Kyiv

Время работы: ежедневно с 15.00 до 23.00

Гостей бара ждет неповторимая панорама столицы, открывающаяся из окон заведения и открытой террасы.

В-hush предлагает разнообразные блюда азиатской и европейской кухонь. Здесь также представлено интересное авторское коктейльное меню и кальянная карта на чашах из свежих фруктов.

Фишка бара — коллекция бокалов с автографами известных людей, посетивших заведение в разное время. Среди них Шакира, Стинг, Кайли Миноуг, Софи Эллис-Бекстор, Энрике Иглесиас и многие другие.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел культовый киевский ресторан "Мисливець". Здесь гостей удивляли экзотическим меню, которое включало в себя блюда из оленины, зайчатины, перепелов и даже настоящей медвежатины.