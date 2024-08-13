Высокая кухня: ТОП-6 панорамных заведений Киева с шикарными видами
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Атмосферные локации никого не оставят равнодушным
Если вы хотите незабываемо провести время и получить невероятные эмоции, то обязательно посетите панорамный киевский бар или ресторан. Здесь вы сможете не только насладиться шикарными видами столицы, но и расслабиться в непринужденной атмосфере, послушать музыку, попробовать блюда различных кухонь мира и вкусить авторские коктейли.
"Телеграф" подготовил для вас подборку лучших панорамных киевских ресторанов и баров, которые позволяют взглянуть на привычные места с высоты птичьего полета.
Бар "1818"
Адрес: улица Константиновская, 11, Bursa hotel
Время работы: ежедневно с 16:00 до 22:30
Минималистичный бар с максимально привлекательным видом на Подол. Заведение расположено на пятом этаже отеля Bursa и отсюда открывается великолепная панорама.
Здесь есть просторная летняя терраса и места под навесами. Летом в баре играют диджеи.
Меню включает в себя закуски, а также всевозможные алкогольные и безалкогольные напитки.
Atmosfera Restaurant
Адрес: бульвар Тараса Шевченка/улица Пушкинская, 5-7/29, Premier Palace, 8 этаж
Время работы: ежедневно с 12.00 до 23.00
Atmosfera располагается на крыше отеля Premier Palace Hotel Kyiv и радует своих гостей панорамным видом на Крещатик, Бессарабский рынок и Олимпийский стадион.
Площадка разделена на открытую и крытую зоны. Интерьер выдержан в современном строгом стиле с живыми цветами и элементами авторского декора.
В меню Atmosfera гости найдут итальянские, японские и европейские блюда, а также изысканные десерты и обширную коктейльную карту.
Bar on 8
Адрес: улица Аллы Тарасовой, 5
Время работы: ежедневно с 15.00 до 23.00
Бар расположен на восьмом этаже и имеет просторную летнюю террасу, откуда открывается невероятный вид на Киев.
Гостям предлагают попробовать блюда международной, европейской и индийской кухни. Здесь есть кальян, гриль-меню и обширная коктейльная карта.
Фишкой "Bar On 8" является традиционная печь для тандыра.
Panorama Club
Адрес: улица Крещатик 1/2, гостиница "Днепр"
Время работы: ежедневно с 08.00 до 22.00
Ресторан находится на 12 этаже гостиницы "Днепр" и может похвастаться сдержанным, изысканным интерьером.
Panorama Club — это удобнное месторасположение и великолепный панорамный вид на город.
В заведении гостей готовы удивлять высокой кухней с авторскими блюдами и коктейлями, а также обилием деликатесов и изысканной винной картой.
Matisse Restaurant
Адрес: улица Богдана Хмельницкого, 56-а, CityHotel, 15 этаж
Время работы: ежедневно с 10.00 до 23.00
Ресторан располагается на 15 этаже отеля City Hotel и может похвастаться шикарным видом на Киев с высоты более чем 50 метров. Гостям предлагают изысканные блюда французской, итальянской и украинской кухонь. Здесь также можно попробовать эксклюзивные алкогольные напитки и оценить обширную винную коллекцию.
Интерьер ресторана выполнен в лаконичном стиле в светлых тонах. Мебель и светильники в заведении были изготовлены на заказ, а дерево для облицовки специально доставили из Италии.
Лаунж-бар В-hush
Адрес: улица Большая Житомирская, 2А, 11-й этаж отеля InterContinental Kyiv
Время работы: ежедневно с 15.00 до 23.00
Гостей бара ждет неповторимая панорама столицы, открывающаяся из окон заведения и открытой террасы.
В-hush предлагает разнообразные блюда азиатской и европейской кухонь. Здесь также представлено интересное авторское коктейльное меню и кальянная карта на чашах из свежих фруктов.
Фишка бара — коллекция бокалов с автографами известных людей, посетивших заведение в разное время. Среди них Шакира, Стинг, Кайли Миноуг, Софи Эллис-Бекстор, Энрике Иглесиас и многие другие.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел культовый киевский ресторан "Мисливець". Здесь гостей удивляли экзотическим меню, которое включало в себя блюда из оленины, зайчатины, перепелов и даже настоящей медвежатины.