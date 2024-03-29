Это удивительно и ярко: 5 самых необычных музеев в Киеве

Мы подобрали для вас оригинальные музеи, в которых можно отлично провести время

В столице Украины насчитывается более сотни художественных, исторических и литературных музеев, которые привлекают посетителей своими обширными коллекциями. Однако многие считают их экспозиции скучными и неинтересными.

Если вам хочется экзотики и незабываемых впечатлений, то обязательно следует посетить самые необычные музеи Киева. Здесь предлагают своим гостям действительно неординарные коллекции, которые помогут вам не просто получить массу ярких ямоций, но и узнать много нового.

Редакция "Телеграфа" решила рассказать своим читателям о самых удивительных музеях столицы, которые способны удивить даже самого искушенного посетителя.

Адрес: Бизнес-центр "Башня №5", ул. Рыбальская, 22

График работы: среда — понедельник с 10:00 до 18:00. Вторник — выходной. Экскурсии проводятся каждый час.

Стоимость: полный билет — 150 гривен, льготный — 100, семейный (2 взрослых и 2 детей) — 400 гривен.

Музей истории туалета

Музей истории туалета — частный музей в Киеве, открытый 5 сентября 2007 года. Входит в десятку самых интересных и необычных музеев Украины. Здесь представлена самая большая в мире коллекции сувенирных унитазов, занесённая в 2015 году Книгу рекордов Гиннеса.

Экспозиция Музея истории туалета представлена двумя группами экспонатов:

в первую входит крупнейшая в нашей стране коллекция сувенирных туалетов, горшков и унитазиков, которая не только занесена в "Национальный реестр рекордов Украины", но и имеет сертификат Книги рекордов Гиннеса как "самая большая коллекция сувенирных унитазов в мире;

вторая группа состоит из оригинальных объектов, реплик, макетов, картин, художественных произведений и информативных материалов, иллюстрирующих основные этапы развития бытовой культуры человечества — начиная от древнейших времен и до наших дней.

Во время экскурсии по музею посетитель узнает очень много исторических подробностей, которые нередко из-за "деликатности" темы были упущены во время школьных уроков истории.

Гостям музея с удовольсткие расскажут о том, какой бешеной популярностью пользовались первые общественные туалеты у жителей Древнего Рима, почему средневековые туалеты назывались "гардеробами" или почему в эпоху Возрождения обычные походы на горшок превратились в настоящие "тронные заседания".

Адрес: Водно-информационный центр, ул. Грушевского, 1-в

График работы: среда — пятница с 10.00 до 16.00 (с сентября по май — по предварительной записи). Суббота и воскресенье с 10.00 до 17.00. Понедельник и вторник — выходной

Стоимость: взрослый — 120 гривен, детский — 100 гривен. Дети до 6 лет в сопровождении родителей — бесплатно

Музей воды

Музей, который расположен в подземелье самой первой водонапорной башни, называют самым неординарным музеем Украины. Экспозиция здесь сочетает черты музея, технической выставки и аквапарка.

Тут можно увидеть гигантский унитаз, оказаться внутри мыльного пузыря, вызвать гром и молнию, подружиться с живой рыбой и даже изменить русло реки. Также посетители могут совершить своеобразное путешествие по континентам, понаблюдать за таянием ледников, выпадением снега и извержением гейзера.

Адрес: ул. Крещатик, 7

График работы: вторник — пятница с 11.00 до 20.00, суббота — воскресенье с 10.00 до 20.00. Понедельник — выходной.

Стоимость: дети до 4 лет — бесплатно, дети от 5 лет и подростки до 17 лет — 180 гривен, взрослые — 220 гривен

Музей медуз

Музей медуз был открыт в конце 2018 года. Это был совершенно новый и смелый проект, который создала команда профессиональных аквариумистов.

В музее вы можете посмотреть научный фильм, посмотреть в микроскоп, узнать (и увидеть) интересные факты о цикле жизни медуз, их питании, размножении, сне и охоте. Медузы легко адаптируются под новые условия существования и потихоньку завоевывают океан.

А еще медузы – это отшельники-хищники, которые не общаются между собой и не передают сигналы другим живым существам. У них нет сердца, мозга и легких! Они могут жить вечно, но имеют множество врагов.

Посетив Музей медуз вы наверняка получите незабываемые впечатления и яркие эмоции.

Адрес: ул. Притисско-Никольская, 7

График работы: понедельник — суббота с 10:30 до 17:00. Воскресенье с 9:00 до 17:00.

Стоимость: уточняйте по номеру телефона — (044)-425-24-37.

Аптека-музей на Подоле

Экспозиция музея посвящена истории становления украинской фармацевтики и аптечного дела.

Когда-то, в 1728 году, это была первая и единственная в то время частная аптека в Киеве, открытая Иоганном Гейтером. Дело было очень прибыльным, ведь на лекарства в государственной аптеке при госпитале могли рассчитывать только военные. Со второй половины XVIII века владельцем аптеки становится провизор Г. Бунге, а после его смерти – сын А. Бунге. Семейный бизнес работал 110 лет, пока здание, в котором находилась аптека, не было продано. И только в 1986 году аптека начала работать как музей-аптека, рассказывая всю историю становления украинской фармацевтики.

На первом этаже музея воссоздан интерьер аптеки XVIII—XIX веков. Здесь представлены аптечная посуда, мебель, стоматологические и хирургические инструменты и др. В подвале — несколько инсталляций: изба знахарки, келья монаха-травника и лаборатория алхимика.

Сегодня здесь можно почувствовать атмосферу старинной аптеки, услышать интересные истории о лекарствах и аптекарей прошлых лет, а также осмотреть экспонаты, коллекция которых постоянно пополняется.

Адрес: ул. Сагайдачного, 41

График работы: с 10:00 — 20:00 по будням и с 10:00 — 21:00 в выходные дни

Стоимость: дети до 5 лет — бесплатно, дети от 5 лет и взрослые — 260 гривен

Музей фотоиллюзий

Это новый формат музея, в котором фотосъемка не только не запрещена, но и является неотъемлемой частью волшебного действа. Посетители музея — это не просто зрители, а полноправные участники каждо локации!.Здесь каждый найдет что-то особенно близкое именно для себя, ведь картины охватывают самые интересные для человечества темы.

В залах находится 43 фотозоны с 3D декорациями. Посетители могут сделать оригинальные кадры на каждой из них на память. Множество локаций поможет сделать экскурсию по музею интересной для людей любого возраста. Здесь вы сможете сделать эпичные и оригинальные кадры:

Под долларовым дождем,

В невесомости на космическом корабле,

На бамбуке вместе с пандой,

Стать частью полотна Ван Гога,

Позировать над бездной с раскаленной лавой внизу,

Украсить обложку журнала "Forbes" и многое-многое другое.

В музей иллюзий можно прекрасно провести время в компании друзей и в кругу семьи. Главное, не забудьте фотоаппарат или телефон, на который будете делать снимки.

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