Куди піти у Києві цими вихідними: добірка найцікавіших заходів

На вас чекає насичений та яскравий вікенд

В умовах війни ми постійно перебуваємо у стані стресу та тривоги. Щоб трохи розслабитися та відволіктися від негативних думок, пропонуємо відвідати заходи, які відбудуться цими вихідними у столиці.

На вас чекають стендапи, концерти, театральні вистави, творчі вечори та багато іншого. Дозвольте собі зарядитися енергією після робочого тижня та незабутньо проведіть час із найріднішими людьми.

Редакція "Телеграфу" підготувала для вас добірку яскравих івентів майбутнього вікенду, серед яких ви напевно зможете знайти щось цікаве та захоплююче.

Куди піти в Києві в суботу 7 вересня

Рейв-вечірка Laboratorium Autumn Festival

Коли: 7 — 8 вересня, початок о 12:00

Де: Київ

Адреса: секретне місце

Вартість: від 1700 гривень

Laboratorium Autumn Festival

На вас чекає неймовірна атмосфера з 20-ма діджеями, серед яких 3 гості з-за кордону.

Крута локація з вражаючим світлом та дизайном, різноманітними chill-зонами, артпростором, фудкортом, маркетом українських брендів — стане простором для нових вражень та емоцій.

На вході діятиме FC. Вік гостей — 18+.

GARDEN BEER WEEKEND

Коли: 7 — 8 вересня, початок о 13:00

Де: Культурний простір V’YAVA в Саду Бажань на ВДНГ

Адреса: пр. Академіка Глушкова, 1

Вартість: від 250 гривень

GARDEN BEER WEEKEND

На вас чекає 15 крафтових пивоварень та більше 150 сортів пива в зеленому саду, 2 дні пивного лекторія від провідних експертів та українських пивоварів, дуже смачненька кухня (українська, німецька, італійська, турецька, чеська, американська, грецька) та 2 сцени з більше ніж 20-ма музикантами та відомими DJ.

Окрім гастрономії, пива та музики на вас чекатиме:

виставка українських митців

аркад-ігри на ретро-автоматах

настільний футбол, теніс та баскетбол

PS.

AC/DC Tribute show

Коли: 7 вересня, початок о 18:00

Де: Barbeer Music Pub

Адреса: вул. Михайла Максимовича, 4

Вартість: від 200 гривень

AC/DC Tribute show

Ви почуєте "TNT", "Big Gun", "Thunderstruck", "Highway To Hell" та багато інших пісень австралійських зірок у живому автентичному спільному виконанні від музикантів з двох бендів AS/DS та DC Train.

Одразу після концерту в цьому ж залі залишайтесь на потужну рок-дискотеку до 23:00.

Вистава "Плюшевий ведмедик" (18+)

Коли: 7 вересня, початок о 18:30

Де: КУЛЬТ театр

Адреса: вул. Чикаленка (колишня Пушкінська), 14

Вартість: від 260 гривень

Вистава "Плюшевий ведмедик" (18+)

Вистава присвячується пам’яті актора та героя Сергія Польового…

Всі ми були дітьми. І всі ми любили грати у дорослих. Коли фантики від цукерок – то гроші, три гілки на дереві – сучасна модна машина, ракетки бадмінтону замінюють гітари, а вода з калюжі — це горілка.

Але в цій виставі межа гри та реальності зникає, і вже важко однозначно відповісти: це діти грають в дорослих, або дорослі грають в дітей?

Джазовий Sting на даху

Коли: 7 вересня, початок о 18:00

Де: Тераса "Д12"

Адреса: вул. Десятинна, 12

Вартість: від 390 гривень

Джазовий Sting на даху

Приходьте на велике Триб’ют шоу Стінга – музиканта, що досягнув успіху світового масштабу та подарував слухачам десятки стовідсоткових хітів.

ви почуєте улюблені пісні, серед яких будуть Roxanne, Every Breath You Take, Englishman In New York, Shape Of My Heart та інші романтичні та емоційні хіти. Це пісні, які можна слухати вічно.

Тільки живий звук.

Стендап на даху

Коли: 7 вересня, початок о 19:30

Де: Creative quarter

Адреса: Спортивна площа, 1-а, БЦ "Гулівер", Вежа Б, поверх 9

Вартість: 450 гривень

Стендап на даху

Організатори запрошують вас провести незабутній вечір у веселій компанії на даху одного з найкращих місць у місті.

Насолоджуйтесь неймовірним видом на місто та пориньте у світ гумору та розваг.

На сцені: Андрій Бережко, Богдан Боярин, Фелікс Редька та Марк Свиридюк.

Присутня нецензурна лексика. Вік гостей — 18+.

Вистава "Секспрес"

Коли: 7 вересня, початок о 16:00

Де: Арт-студія "Темний Софіт"

Адреса: вул. Володимирська 71 (вхід із двору)

Вартість: 450 гривень

Вистава "Секспрес"

Інколи буває так самотньо, що від відчаю, жінка готова вийти заміж за першого зустрічного…

І раптом виявляється що цей "перший зустрічний" не такий вже і поганий варіант. Так, є свої нюанси і таргани у кожного з них, але між ними виникло кохання з першого погляду.

Проте, він зовсім не поспішає одружуватися… І тому героїня вирішує прискорити цю прекрасну подію.

Женя Коротков. Перевірка матеріалу

Коли: 7 вересня, початок о 16:00

Де: Underground Standup Club

Адреса: вул. Золотоворітська, 15

Вартість: 200 гривень

Женя Коротков. Перевірка матеріалу

У Underground Standup Club ви зможете найпершими почути нові жарти від цікавих стендап коміків.

Цього разу на сцені лише Женя Коротков. Він буде перевіряти нові жарти, які (цілком можливо) увійдуть в його майбутній сольний стендап концерт.

Вистава "Легенди Києва"

Коли: 7 вересня, початок о 18:00

Де: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра

Адреса: пр. Броварський, 25 (м. Лівобережна)

Вартість: від 250 гривень

Вистава «Легенди Києва»

Слово "легенда" походить від латинського legenda і означає — те, що потрібно читати. Вистава для сімейного перегляду "Легенди Кієва" — це те, що потрібно побачити та відчути.

Наповнена любов’ю до рідного міста, історичними фактами та фантастичними вигадками — історія, яка поєднає новими зв'язками знайомі місця та імена. Вистава, яка оживить історичні постаті та влаштує захопливу екскурсію крізь часи.

Extreme show PULSE від світових зірок Цирку Монте-Карло

Коли: 7 вересня, початок о 18:00

Де: Палац спорту

Адреса: пл. Спортивна, 1

Вартість: від 450 гривень

Extreme show PULSE від світових зірок Цирку Монте-Карло

Шоу-перформанси без меж: від унікальних інноваційних акробатичних трюків до сенсаційних номерів на мотоциклах. Кожен момент шоу наповнений екстремальною енергією та дає виклик гравітації.

PULSE — це не просто вистава, це взаємодія. Беріть участь у інтерактивних іграх, фотосесіях з артистами і запам'ятайте цей вечір назавжди.

Kishe

Коли: 7 вересня, початок о 18:00

Де: Yosai

Адреса: вул. Мазепи, 1

Вартість: від 250 гривень

Kishe

Андрій Свирський, більш відомий під псевдонімом Kishe – не просто співак. Він також телеведучий, шоумен та продюсер, який завоював прихильність широкої аудиторії.

З моменту свого музичного дебюту в 2002 році Kishe підкорив серця багатьох слухачів. Його перший альбом "Течія", випущений у 2006 році, став справжнім хітом серед меломанів, і відтоді його музика є невід'ємною частиною української естради.

Kishe створює не просто пісні – це історії, які пробуджують найглибші почуття в кожному з нас.

Сольний стендап концерт Олександра Жипецького

Коли: 7 вересня, початок о 18:30

Де: Підвал Культури

Адреса: вул. Гончара, 30-а

Вартість: від 300 гривень

Сольний стендап концерт Олександра Жипецького

"Вир Спогадів" це унікальна можливість почути не тільки найновіщі монологи та короткі жарти цього талановитого юнака, але й разом зним дослідити шлях формування його гумору, відносин з батьками, друзями та самим собою.

Цей виступ наповнений спогадами з різних етапів життя коміка, деякі з них смішні, деякі ліричні, деякі важко охарактеризувати одним словом, проте всі вони варті того, щоб бути почутими.

Гурт Living Rocks

Коли: 7 вересня, початок о 19:00

Де: GARNISON

Адреса: вул. Хрещатик, 15/4 (Пасаж)

Вартість: 150 гривень

Гурт Living Rocks

Гурт Living Rock створений військовим капеланом, вокалістом, гітаристом та автором пісень Володимиром Вшивкіном, позивний Лютер. Гурт духовно патріотичного напрямку, працює в жанрі тяжкого хард-року з елементами хеві-металу.

В складі гурту професійні музиканти які працювали в різних відомих українських гуртах. За останні роки проїхали з концертами по всій лінії оборони, госпіталях, та дали безліч благодійних концертів. Гурт виконує авторські пісні, більшість яких написана на фронті.

Кожний концерт гурту, це шалений шквал драйву технічних гітарних соло, неймовірних тяжких рифів та незабутніх емоцій.

Джейхун Сафаров. Сольний стендап "Хаос, але без паніки"

Коли: 7 вересня, початок о 19:00

Де: Театр імпровізації ім. Сергія Шумакова

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 42/32

Вартість: 300 гривень

Джейхун Сафаров. Сольний стендап «Хаос, але без паніки»

"Хаос, але без паніки" — це унікальний сольний стендап-концерт Джейхуна Сафарова, де хаос не просто фон, а справжній герой вечора. Цей виступ відзначається ексклюзивним підходом до комедії, який не знайдете ніде більше.

Вам відкриється новий вимір сміху, де звичні ситуації перетворюються на кумедні драми, а буденні турботи стають джерелом незабутніх жартів. Джейхун не просто розповідає історії, а імпровізує на межі можливого, граючи з публікою і створюючи неповторну атмосферу.

Куди піти в Києві у неділю 8 вересня

Вистава "Я хворію тобою"

Коли: 8 вересня, початок о 18:30

Де: Культурний центр "Арт-Братислава"

Адреса: вул. Архипенка, 5

Вартість: від 350 гривень

Вистава "Я хворію тобою"

Повернулися якось дві сестри з корпоративу…Протверезівши, молодша зрозуміла, що життя знову поставило їх у пікантну позу.

Проте старша — роздивилася нові перспективи. Цікаво, що скажуть на це чоловіки? А їх чоловіки?

Дуже смішні та водночас зворушливі історії двох пар, які дають відповіді на епічні питання.

OTOY & Юля Юріна з концертом на схилах Дніпра

Коли: 8 вересня, початок о 19:00

Де: КУРЕНІ

Адреса: Паркова дорога, 4 (ст. м. Арсенальна)

Вартість: від 600 гривень

OTOY & Юля Юріна з концертом на схилах Дніпра

OTOY – один з найконцептуальніших українських реп-виконавців, який неодноразово доводив це на сценах локальних та європейських фестивалів. А також – на міжнародній сцені "Євробачення-2023", де він виступив як запрошений артист від України.

Юля Юріна — українська артистка, яка не боїться експерементувати з музичними жанрами та образами. Її музика сподобається тим, хто любить зухвалі тексти в поєднанні з "темним" звучанням.

Вистава "Щоденник Кіси" (вік 21+)

Коли: 8 вересня, початок о 16:00

Де: Арт-студія "Темний Софіт"

Адреса: вул. Володимирська 71 (вхід із двору)

Вартість: 450 гривень

Вистава "Щоденник Кіси" (вік 21+)

За п’єсою скандального, харизматичного драматурга Олександра Неволько. Самотня жінка у буремному житті прагне кохання…

Чи існує ідеальній чоловік? Що краще — завести кота чи стосунки? Як покращити психічний стан та відчути себе, бодай трішки щасливішою?…

Коли ніхто не розуміє душевних страждань, не простягне руку назустріч, допоможе особистий щоденник. Лише йому можно довірити найтаємніші фантазії, розпач та біль….

Володимир Шумко. Я+Ви=Імпровізація

Коли: 8 вересня, початок о 18:00

Де: Caribbean club

Адреса: вул. С. Петлюри, 4

Вартість: від 590 гривень

Володимир Шумко. Я+Ви=Імпровізація

Вова Шумко – харизматичний актор, жартівник та майстер імпровізації.

На вас чекає вечір неймовірних історій з його життя, інтерактивна комунікація, а також живі та актуальні жарти, які наповнять вас позитивними емоціями та приємними враженнями.

Вистава про любов "Піна днів"

Коли: 8 вересня, початок о 18:00

Де: Сцена 6

Адреса: вул. Васильківська, 1

Вартість: від 250 гривень

Піна днів

"Піна днів" — це історія людей, що вчилися кохати. Вони тонули одне в одному, але вчилися плавати, вони ігнорували побут, але вчилися тримати баланс. Перше найяскравіше почуття, вечірки, прогулянки, філософські лекції і палкі дискусії, смак губ і дотик руки коханої людини…

Все це може зникнути, коли їхній світ опиниться на межі катастрофи і змусить приймати важкі дорослі рішення.

Підпільний Стендап. Лана Чубаха "Безтурботність"

Коли: 8 вересня, початок о 18:30

Де: Книгарня "Сенс"

Адреса: вул. Хрещатик, 34

Вартість: 400 гривень

Підпільний Стендап. Лана Чубаха «Безтурботність»

Другий сольний концерт комікеси Лани Чубахи, шкільної вчительки та любительниці настілок і котів.

Цей виступ — жовчогінна рефлексія інтровертованої міленіалки за останні 1,5 роки життя з піснями, роздумами про дорослішання і навіть жартами.

Трибʼют Nirvana — гурт M.OTHERS

Коли: 8 вересня, початок о 19:00

Де: Docker Pub / Докер-Паб

Адреса: ул. Богатырская, 25

Вартість: від 175 гривень

Трибʼют Nirvana - гурт M.OTHERS

"Smells Like Teen Spirit" було включено до списку Залу слави рок-н-ролу в категорії " Пісні, які сформували рок-н-рол"

Крім того, "Come As You Are", "The Man Who Sold The World", "Polly", "All Apologies" та багато інших пісень у автентичному виконанні від гурту M.Others, чиї учасники виросли на музиці Курта Кобейна.

Більше того, бенд також представить декілька своїх нових авторських композицій.

