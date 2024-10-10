В Киеве начнется отопительный сезон, но тепло будет не у всех

Тепло в Киеве появится через четыре дня, заявил мэр украинской столицы

Городской глава Киева Виталий Кличко озвучил дату начала отопительного сезона в столице. Это произойдет в понедельник, 14 октября, однако тепло появится не сразу во всех домах киевлян.

Об этом чиновник написал на своей странице в Telegram. По его словам, отопление начнет поступать в больницы, школы, детские сады и другие учреждения социальной сферы города. Тепло будут подключать по индивидуальным заявкам руководителей данных учреждений с учетом функциональной специфики.

В то же время жилые дома будут подключать к теплу, когда среднесуточная температура опустится до 8 градусов по Цельсию в течение трех суток. Также тепло будут подавать в дома, если будет сохраняться тенденция к похолоданию.

Решение о начале отопительного сезона будет принято с учетом рационального использования энергоресурсов и экономного потребления электроэнергии, заявил Кличко. Кроме того, власти будут учитывать факторы обеспечения комфорта для горожан.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как подготовить радиаторы к отопительному сезону. Простая процедура поможет избежать потери тепла.