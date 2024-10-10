У Києві розпочнеться опалювальний сезон, але тепло буде не у всіх

Тепло у Києві з’явиться за чотири дні, заявив мер української столиці

Міський голова Києва Віталій Кличко озвучив дату початку опалювального сезону у столиці. Це відбудеться у понеділок, 14 жовтня, проте тепло з’явиться не одразу у всіх будинках киян.

Про це урядовець написав на своїй сторінці в Telegram. За його словами, опалення почне вступати до лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста. Тепло підключатимуть за індивідуальними заявками керівників цих установ з урахуванням функціональної специфіки.

Водночас, житлові будинки підключатимуть до тепла, коли середньодобова температура опуститься до 8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб. Також тепло подаватимуть у будинки, якщо зберігатиметься тенденція до похолодання.

Рішення про початок опалювального сезону буде ухвалено з урахуванням раціонального використання енергоресурсів та економного споживання електроенергії, заявив Кличко. Крім того, влада враховуватиме фактори забезпечення комфорту для городян.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як підготувати радіатори до опалювального сезону. Проста процедура допоможе уникнути втрати тепла.