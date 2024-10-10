Летняя погода сменится заморозками: когда в Киеве может быть гололёд

Уже вскоре в городе ожидается минусовая температура воздуха

Теплая погода в столице уже вскоре сменится похолоданием, заморозками и, возможно, мокрым снегом. Не исключено, что при этом жителей Киева ожидает гололед на дорогах.

Отметим, что синоптик Наталья Диденко прогнозировала ухудшение погоды в Украине уже начиная с 13 октября. А уже с 17-18 октября возможны заморозки и кое-где выпадение мокрого снега.

"Уже с воскресенья, с 13 октября, ожидается постепенное похолодание, которое к концу следующей недели, с 17-18 октября, может усилиться до заморозков и даже кое-где мокрого снега", – говорила Диденко.

Если Киев затронут заморозки и осадки в виде мокрого снега в эти числа, то, вероятно, в городе будет гололед.

В то же время синоптик отметила, что этот прогноз является ориентировочным, поэтому информация ежедневно будет уточняться.

Стоит добавить, что на метеорологических сайтах согласно прогнозам, в конце октября температура воздуха в Киеве начнет опускаться ночью до -1.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда во Львове ждать заморозков и мороза. Метеоролог Игорь Кибальчич назвал даты.