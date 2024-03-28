Как киевлян обманывают на платежках за отопление: важна информация от юриста

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Киевский адвокат рассказал жителям столицы о том, как их могут "нагревать" на отоплении нежилых помещений или мест общего пользования (МОП). Как оказалось, незаконная переплата за МОП может составлять несколько тысяч гривен за отопительный сезон только из одной квартиры.

Предотвратить переплату за отопление мест общего пользования возможно! Как эффективно разрешить ситуацию с незаконными начислениями по МОП во внесудебном порядке подробно рассказал адвокат Вадим Чунжин в Фейсбук.

Так, часто бывает, что незаконная переплата за МОП составляет несколько тысяч гривен за отопительный сезон только из одной квартиры. Некоторые дома и ОСМД переплачивают за места общего пользования сотни тысяч гривен, не зная, что этого можно не делать.

Вадим Чунжин отмечает, что есть две основные схемы злоупотреблений вокруг МОП. Специалист предложил эффективные методі решения этих сложных ситуаций и представил действенные рекомендации.

Основные схемы злоупотреблений вокруг МОП и пути их решения

Первая схема — заоблачные платежи по местам общего пользования начисляют жильцам в связи с тем, что владельцы находящихся в доме нежилых помещений по договоренности с управляющей кампанией незаконно включили их в состав МОП и повесили оплату на жильцов.

Решение:

В случае, если есть техническая документация по дому сделать следующие шаги:

- получить техническую документацию по дому

- вычислить площадь жилых помещений и площадь нежилых помещений

- вычислить площадь МОП

- написать письмо управляющей компании с требованием предоставить данные по отопительной площади жилых помещений, нежилых и МОП

- После получения ответа сравнить площадь по технической документации дома, высчитать сумму переплаты

- в случае разницы написать письмо на управляющую компанию с требованием уточнить данные

- уточненные данные предоставить в расчетный центр поставщика услуги.

В случае, если начисления по МОП непонятны и непрозрачны, но техническая документация по дому отсутствует, нужно сначала заказать у специалистов технический паспорт на дом.

Такой вариант очень распространен с домами, введенными в эксплуатацию после 2013 года.

Действенные советы от адвоката помогут вам сэкономить

"Дело в том, что на тот момент в законодательстве были отменены некоторые законодательные нормы, в соответствии с которыми была норма обязательно предоставлять данные в БТИ при введении в эксплуатацию.

Поэтому жильцы таких домов сталкиваются с тем, что четких данных по дому и техническому паспорту нет, он остался у застройщика, а застройщик или не хочет предоставлять эту информацию или закрылся и обанкротился. Но все данные можно и нужно восстанавливать и привлекать к учету", — отмечает эксперт.

Вторая схема

В доме постоянно холодно, МОП также не отапливаются, но счета выставляют, как за услугу, которая предоставлена в полном объеме. Такое бывает очень часто.

Решение:

В этом случае жильцы дома должны:

каждый раз, когда в доме холодно и температура не дотягивает до приемлемых стандартов, составлять акт-претензию и направлять ее поставщику или управляющей компании

в конце месяца, после составления и отправки актов-претензий, следует отправить письмо с требованием о перечислении суммы, в связи с некачественно предоставленной услугой

в случае отказа поставщика, нужно написать жалобы в адрес руководства города (КГГА) и контролирующих органов.

также для эффективности можно отправить жалобу на ДБР и прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации, поскольку есть подозрение в мошеннических действиях и злоупотреблении служебным положением.

На отоплении МОП можно сэкономить

Важная информация

Специалист также рекомендует обратить внимание на следующие выдержки, которые помогут подкрепить вашу позицию в жалобах.

Общие требования к качеству услуги центрального отопления и условия, когда поставщик должен включить отопление, предусмотренные постановлением Кабинета министров Украины от 17 февраля 2010 г. N 151 "Об утверждении Порядка проведения перерасчетов размера платы за предоставление услуг по централизованному отоплению, поставке холодной и горячей воды и водоотвод в случае непредоставления их или предоставления не в полном объеме, снижения качества", в соответствии с которой отопление должно включиться, когда среднесуточная температура составляет 8 градусов по Цельсию.

Основания для перерасчета также предусмотрены настоящим постановлением в п.4., а именно:

если предоставление услуг централизованного отопления началось позже установленного срока, или отопительный сезон досрочно истек, а также при наличии перерывов в предоставлении услуг, превышающих допустимый срок (12 часов в сутки один раз в месяц).

В указанном постановлении четко прописана какая граничная температура должна быть в жилых помещениях, а именно: температура в жилых помещениях должна быть 18 градусов по Цельсию, а в угловых комнатах — 20 градусов С.

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