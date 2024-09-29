Не пользуетесь отоплением, но платить все равно придется: за что могут выставить счет

Сумма зависит от типа дома

Если украинцы не пользуются отоплением зимой, им не надо платить за коммуналку, однако придется платить за обслуживание труб. При этом суммы могут достигать 1500 гривен за одну квартиру.

Об этом рассказала эксперт в сфере ХКХ Кристина Ненно в эфире Киев 24. По ее словам, размер платежей зависит от типа дома.

"В зависимости от типа дома там может быть 10 гривен, может быть 150, может быть 1500", — сказала она.

Ненно уточнила, что это сумма за одну квартиру и случаи, когда выставлялись платежки с суммой в полторы тысячи гривен уже были.

"Тут уплачивается не за вашу личную батарею, а за места общего пользования. Это подъезд, это подвал, если там есть отопление, и это чердак. Вот это надо смотреть", — добавила эксперт.

Как сообщалось ранее, по состоянию на начало сентября коммунальное предприятие Киевского городского совета "Киевтеплоэнерго" задолжало НАК "Нафтогаз Украины" 20,7 миллиарда гривен.

При этом "Киевтеплоэнерго" хочет приобрести две подметально-уборочные машины за 26,8 миллиона гривен.