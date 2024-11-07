Пожар в многоэтажке и не только: в Киеве с утра прогремели взрывы, фото и видео (обновлено)

На месте работают соответствующие службы

В ночь на 7 ноября российские военные в очередной раз атаковали Киев дронами-камикадзе "шахед". В результате в Печерском районе обломки упали на многоквартирный жилой дом. Также падение обломков зафиксировано в Соломенском и Оболонском районах.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации. Отмечается, что в многоэтажке начался пожар после случившегося. Жителей эвакуируют.

"В Печерском районе произошло частичное разрушение конструкций дома на уровне 31 этажа, сильное задымление. Работает подразделение ГСЧС", — говорится сообщение.

Мэр столицы Виталий Кличко сказал, что возгорание в многоэтажке случилось на 33-м этаже. На месте сейчас работают пожарные подразделения.

"Эвакуация людей продолжается. Город организовал для жителей 2 автобуса. К медикам никто пока не обращался", — отметил городской глава.

Он добавил, что падение обломков вражеского БПЛА также зафиксировали в Соломенском районе. По предварительной информации, они также упали на жилой дом.

"Еще по одному адресу, в результате атаки, горит нежилое помещение. Экстренные службы направляются на место. В Печерском районе пожар в многоэтажке был локализован", — информирует Кличко.

В КГГА тем временем сообщили следующее:

"В результате атаки российских беспилотников по Киеву еще в двух районах зафиксировано падение обломков — в Оболонском и Соломенском. В Оболонском – предварительно на верхнем этаже бизнес-центра возник пожар. Информация о пострадавших не поступала. В Соломенском районе обломки упали на территорию промышленного предприятия".

Также в Соломенском районе госпитализировали одного пострадавшего с территории предприятия. В этом же районе в результате падения обломков БПЛА пожар в частном медучреждении. Проводится эвакуация.

В Подольском районе горит предварительно двухэтажный частный дом.

Подробности от ГСЧС Украины

В Печерском районе в результате вражеской атаки БпЛА возник пожар на 33-м этаже жилого дома, в результате чего произошло частичное разрушение строительных конструкций 34 (технического) этажа.

"Пожар на площади 50 кв. м ликвидировали. Информация о пострадавших или общих нет. На месте происшествия работают 47 пожарных и 16 единиц пожарно-спасательной техники", — говорится в сообщении пресс-службы.

Стоит отметить, что угроза для Киева все еще остается. По состоянию на 06:15 в городе действует воздушная тревога. В Воздушных силах предупредили, что в сторону столицы зафиксирован еще один вражеский дрон. Всех просят находиться в укрытии до соответствующего распоряжения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 5 ноября в Запорожье прогремел взрыв. Как позже выяснилось, россияне попали в объект инфраструктуры. В результате есть пострадавшие.