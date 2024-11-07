Пожежа у багатоповерхівці і не тільки: у Києві зранку пролунали вибухи, фото та відео (оновлено)

На місці працюють відповідні служби

У ніч проти 7 листопада російські військові в черговий раз атакували Київ дронами-камікадзе "шахед". Внаслідок цього у Печерському районі уламки впали на багатоквартирний житловий будинок. Також падіння уламків зафіксовано у Солом’янському та Оболонському районах.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Зазначається, що в багатоповерхівці почалася пожежа після того, що сталося. Мешканців евакуювали.

"У Печерському районі сталося часткове руйнування конструкцій будинку на рівні 31 поверху, сильне задимлення. Працює підрозділ ДСНС. Попередньо потерпілих немає. Інші уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Мер столиці Віталій Кличко сказав, що спалах у багатоповерхівці стався на 33 поверсі. На місці зараз працюють пожежні підрозділи.

"Евакуація людей триває. Місто організувало для мешканців 2 автобуси. До медиків ніхто поки не звертався", — зазначив міський голова.

Він додав, що падіння уламків ворожого БПЛА також зафіксували у Солом’янському районі. За попередньою інформацією, вони також упали на житловий будинок.

"Ще за однією адресою, внаслідок атаки, горить нежитлове приміщення. Екстрені служби прямують на місце. У Печерському районі пожежу в багатоповерхівці було локалізовано", — інформує Кличко.

У КМДА тим часом повідомили:

"Внаслідок атаки російських безпілотників по Києву ще у двох районах зафіксовано падіння уламків — в Оболонському та Солом’янському. В Оболонському – попередньо на верхньому поверсі бізнес-центру виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила. У Солом’янському районі уламки впали на територію промислового підприємства".

Також у Солом'янському районі госпіталізували одного постраждалого з території підприємства. У цьому ж районі внаслідок падіння уламків БПЛА пожежа у приватній медустанові. Проводиться евакуація.

У Подільському районі горить попередньо двоповерховий будинок.

Подробиці від ДСНС України

У Печерському районі внаслідок ворожої атаки БпЛА виникла пожежа на 33 поверсі житлового будинку, внаслідок чого сталася часткова руйнація будівельних конструкцій 34 (технічного) поверху.

"Пожежу на площі 50 кв. м ліквідували. Інформація про постраждалих чи загальних немає. На місці події працюють 47 пожежників та 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки", — йдеться у повідомленні пресслужби.

Варто наголосити, що загроза для Києва все ще залишається. Станом на 6:15 у місті діє повітряна тривога. У Повітряних силах попередили, що у бік столиці зафіксовано ще один ворожий дрон. Усіх просять перебувати в укритті до відповідного розпорядження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 5 листопада у Запоріжжі пролунав вибух. Як пізніше з’ясувалося, росіяни потрапили до об’єкту інфраструктури. У результаті постраждали.