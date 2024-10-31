В Киеве раздавались взрывы, в одном из районов возник пожар: первые подробности (фото)

РФ почти каждый день пытается атаковать столицу

В четверг, 31 октября, Киев снова оказался под атакой вражеских дронов. В Подольском районе города зафиксировано падение обломков, есть информация о пожаре.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко на странице Телеграм. По его словам, оперативные службы следуют на место происшествия.

Позже он сообщил, что на открытой местности возникло возгорание травяного настила на площади примерно 50 кв. Ведется работа по ликвидации пожара. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

По состоянию на 6:48 пожар был ликвидирован. Также повреждены окна в двух двухэтажных жилых домах и одном административном здании.

"Предварительно есть информация о повреждении высоковольтной линии электропередач. Информация о пострадавших не поступала", — отметили в КГВА.

Атака "шахедов" в Киеве — что известно

О взрывах в столице писали и раньше. Людей призывали к отбою находиться в укрытиях.

Воздушная тревога началась в Киеве и области около 2:05. В области было зафиксировано движение враждебных БПЛА. Поэтому в регионе работают силы ПВО.

Следует отметить, что российские войска практически каждый день пытаются атаковать Киев дронами. Так, минувшей ночью, воздушная тревога в столице длилась более двух часов.

Силы ПВО обезвредили все угрожавшие столице дроны. Однако в Соломенском районе обломки упали на жилой дом. Как выглядел дом после вражеской атаки, рассказывал "Телеграф".