Весна вытесняет зиму в Киеве. Синоптики прогнозируют резкое потепление

В начале недели в столице Украины будут царить морозы и осадки. Вскоре температура будет постепенно повышаться, однако дожди останутся

Начало недели, 6 января, в Киеве будет морозным, но уже 7 и 8 января ожидается "плюсовая" температура. Синоптики также прогнозируют местами снег с дождем.

В эти дни не предполагается сильных ветров, только умеренные. Об этом говорится в прогнозе Meteofor.

С ночи и до самого вечера небо в понедельник, 6 января, ожидается преимущественно облачным. В течение второй половины суток будет идти небольшой снег с дождем. Синоптики предупреждают о гололеде. Дневная температура зафиксируется около 0 градусов, а ночью она упала до -6 градусов. Сила ветра в этот день не превысит умеренных 6-7 м/с.

На следующий день, 7 января, ночью будет держаться сильная облачность и ожидается небольшой снег с дождем. Однако уже утром будет ясная погода, хотя днем и вечером снова набегут облака. Во вторник также прогнозируется резкое повышение температуры, ведь в дневное время столбики термометров покажут +8 градусов, а в ночное — +2 градуса. Наибольшие порывы ветра предполагаются в течение утра-вечера — умеренные 6 м/с.

Среда, 8 января, также принесет сильную облачность, непродолжительные осадки и теплую погоду. Мелкие дожди должны состояться только вечером. Воздух днем прогреется до +5 градусов, а ночью остынет до +3 градусов. В этот день порывы ветра не превысят умеренных 6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в январе в Украину придет тепло. Местами предполагается до +13 градусов.