Тихоходы выдерживают то, что смертельно для человека: секрет в их ДНК

Что происходит внутри клеток под воздействием опасного излучения

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Микроскопические тихоходы (Tardigrada) способны защищаться от опасного излучения, которое убивает человека. Этот тип двусторонне-симметричных животных размером 0,05–1,4 мм обитает по всему миру во влажных биотопах суши, пресных и морских водоемах.

О том, как работает эта защита у микроскопических животных, рассказывает "Телеграф". Белок тихоходов Dsup связывается с хроматином – комплексом ДНК и белков – и помогает защищать генетический материал от повреждений. Он создает своеобразный молекулярный щит, который уменьшает разрушительное действие активных соединений, возникающих во время облучения.

Ионизирующее излучение способно повреждать ДНК непосредственно, а также посредством расщепления молекул воды, в результате которого образуются чрезвычайно реакционноспособные частицы – в частности, гидроксильные радикалы.

Во время облучения из молекул воды образуются реакционноспособные частицы, которые повреждают ДНК Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Название Dsup происходит от английского damage suppressor – "подавитель повреждений". Белок располагается рядом с ДНК и ограничивает доступ радикалов к ней, уменьшая количество разрывов ее цепей. Это помогает сохранять генетическую информацию, необходимую клетке для работы и восстановления.

Защитное действие Dsup наблюдали и в лабораторных опытах с человеческими клетками: при наличии этого белка их ДНК получала меньше повреждений во время облучения. Выносливость самих тихоходов обеспечивает целый комплекс приспособлений: способность переходить в состояние резко сниженной активности, защищать клеточные структуры во время высыхания и восстанавливать повреждения после возвращения благоприятных условий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Британии животные конкурируют с людьми за работу. Европейских зубров взяли на "должность лесников".