В Киеве полностью остановилось скандальное строительство в Соломенском ландшафтном парке

Как сообщают жители Соломенского района и активисты, они замечают, что скандальное строительство, повлекшее за собой обвал в парке, остановлено, а объявления о продаже квартир даже исчезли с сайтов недвижимости.

В последние три года в Соломенском районе не утихают страсти относительно строительства нового жилого комплекса у подножия Соломенского ландшафтного парка.

Несмотря на обвал в парке и многочисленные судебные тяжбы, застройщик не останавливал продажу квартир, хотя строительство фактически не велось.

Буквально несколько дней назад активистам стало известно, что продажа потенциальных квартир ЖК Park life теперь остановлена застройщиком, о чем говорит официальный сайт проекта:

Кроме этого, активисты отметили полную остановку продажи квартир на основных онлайн-площадках недвижимости.

Кроме этого, активисты отметили полную остановку продажи квартир на основных онлайн-площадках недвижимости.

За комментариями обратились к представителю общественной организации "Сохраним Соломенский парк" Артема Овсяниченко:

"Да, действительно, сейчас можем сказать, что строительство остановлено решением Шестого апелляционного административного суда. В июне громада выиграла апелляционную жалобу на определение Киевского окружного административного суда от 09 ноября 2023 года об отказе в обеспечении иска путем приостановки действия разрешения и запрета производства строительных работ. Итак, разрешение на выполнение строительных работ остановлено, как и сами работы.

Многих жителей беспокоила продажа квартир застройщиком, потому что это было освещено на многих сайтах недвижимости в течение лета. Но, как мы видим, после обвала в парке и остановки действия разрешения на проведение строительных работ застройщик как минимум временно отказался от продажи квартир, ведь логично, что спрос на такую рискованную недвижимость будет крайне мал".

Напомним, строительство в Соломенском ландшафтном парке является одним из самых скандальных в Киеве. Оно повлекло за собой многочисленные протесты местных жителей, а в самом парке произошел обвал из-за попытки построить многоквартирный жилой комплекс возле зеленых насаждений.