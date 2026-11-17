Церковный праздник 17 ноября: что строго запрещено делать, чтобы не обеднеть
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По ветру, инею и облакам в этот день пытались предсказать приход зимних холодов
Во вторник, 17 ноября 2026 года, по новому церковному календарю чтят святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского, и преподобного Лазаря, иконописца Константинопольского. В этот день молятся об исцелении, укреплении веры и поддержке в испытаниях.
Чем известны Григорий Чудотворец и Лазарь Иконописец
Святитель Григорий жил в III веке и происходил из языческой семьи в Малой Азии. Он получил хорошее образование, а во время обучения познакомился с христианским учением. Важную роль в его духовном становлении сыграл богослов Ориген, у которого будущий святитель учился в Кесарии Палестинской.
Вернувшись на родину, Григорий посвятил себя церковному служению и стал епископом Неокесарии. Он обладал даром чудотворения. Его проповеди способствовали распространению христианства, а среди богословского наследия святителя – изложение учения о Святой Троице.
Преподобный Лазарь жил в IX веке, был монахом и писал иконы в Константинополе. При императоре Феофиле, который поддерживал иконоборчество, его заключили в тюрьму и пытали, требуя отказаться от своего дела. Согласно преданию, спастись Лазарю помогла императрица Феодора. После освобождения он продолжил создавать святые образы.
О чем молятся и как проводят этот день
К Григорию Чудотворцу обращаются с просьбами о здоровье, мудрости и духовной силе в сложных жизненных обстоятельствах. Память Лазаря Иконописца связана со стойкостью в вере и почитанием святынь. Верующие посещают храм, уделяют время молитве, заботе о близких и помощи нуждающимся.
На 17 ноября приходится Рождественский пост, который по новому календарю длится с 15 ноября по 24 декабря. В этот период традиционно воздерживаются от мяса, молочных продуктов и яиц. Подготовку к Рождеству также посвящают милосердию, примирению и добрым делам.
Что нельзя делать 17 ноября
- Выносить из дома ценные вещи – по народным поверьям, вместе с ними можно было отдать удачу и достаток.
- Занимать деньги – верили, что одолженные в этот день средства могут лишить финансового благополучия.
- Стричь волосы – считали, что такое действие может навлечь неудачи в важных делах.
- Ссориться и сквернословить – существовало поверье, что конфликт, начавшийся в этот день, затянется надолго.
- Оскорблять других и распространять сплетни – в церковной традиции призывают не причинять ближним душевную боль.
- Завидовать чужим успехам – зависть считают разрушительным чувством, которого следует избегать.
- Отказывать в помощи нуждающимся – не стоит оставлять без поддержки тех, кто оказался в затруднительном положении.
Народные приметы 17 ноября
- Утром появился иней – ожидали сильных морозов.
- Небо затянуло облаками – верили, что непогода задержится надолго.
- Дует сильный ветер – погода вскоре изменится.
- День ясный и морозный – зима должна была быть холодной.
- Возле дома много мышей – это считали признаком суровой зимы.
- День солнечный и теплый – ожидали сухой погоды до конца ноября.
- Идет дождь – последние недели месяца, согласно поверью, будут сырыми.
Как сообщал "Телеграф", Рождественский пост по новому церковному календарю в 2026 году длится с 15 ноября до 24 декабря, поэтому 17 ноября приходится на его начало по новому календарю. Этот 40-дневный период сочетает воздержание в еде с молитвой и помощью ближним, поэтому духовная подготовка не ограничивается правилами питания.