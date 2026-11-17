По ветру, инею и облакам в этот день пытались предсказать приход зимних холодов

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Во вторник, 17 ноября 2026 года, по новому церковному календарю чтят святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского, и преподобного Лазаря, иконописца Константинопольского. В этот день молятся об исцелении, укреплении веры и поддержке в испытаниях.

Чем известны Григорий Чудотворец и Лазарь Иконописец

Святитель Григорий жил в III веке и происходил из языческой семьи в Малой Азии. Он получил хорошее образование, а во время обучения познакомился с христианским учением. Важную роль в его духовном становлении сыграл богослов Ориген, у которого будущий святитель учился в Кесарии Палестинской.

Вернувшись на родину, Григорий посвятил себя церковному служению и стал епископом Неокесарии. Он обладал даром чудотворения. Его проповеди способствовали распространению христианства, а среди богословского наследия святителя – изложение учения о Святой Троице.

Преподобный Лазарь жил в IX веке, был монахом и писал иконы в Константинополе. При императоре Феофиле, который поддерживал иконоборчество, его заключили в тюрьму и пытали, требуя отказаться от своего дела. Согласно преданию, спастись Лазарю помогла императрица Феодора. После освобождения он продолжил создавать святые образы.

О чем молятся и как проводят этот день

К Григорию Чудотворцу обращаются с просьбами о здоровье, мудрости и духовной силе в сложных жизненных обстоятельствах. Память Лазаря Иконописца связана со стойкостью в вере и почитанием святынь. Верующие посещают храм, уделяют время молитве, заботе о близких и помощи нуждающимся.

Верующие в этот день посещают храм и уделяют время молитве Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

На 17 ноября приходится Рождественский пост, который по новому календарю длится с 15 ноября по 24 декабря. В этот период традиционно воздерживаются от мяса, молочных продуктов и яиц. Подготовку к Рождеству также посвящают милосердию, примирению и добрым делам.

Что нельзя делать 17 ноября

Выносить из дома ценные вещи – по народным поверьям, вместе с ними можно было отдать удачу и достаток.

– по народным поверьям, вместе с ними можно было отдать удачу и достаток. Занимать деньги – верили, что одолженные в этот день средства могут лишить финансового благополучия.

– верили, что одолженные в этот день средства могут лишить финансового благополучия. Стричь волосы – считали, что такое действие может навлечь неудачи в важных делах.

– считали, что такое действие может навлечь неудачи в важных делах. Ссориться и сквернословить – существовало поверье, что конфликт, начавшийся в этот день, затянется надолго.

– существовало поверье, что конфликт, начавшийся в этот день, затянется надолго. Оскорблять других и распространять сплетни – в церковной традиции призывают не причинять ближним душевную боль.

– в церковной традиции призывают не причинять ближним душевную боль. Завидовать чужим успехам – зависть считают разрушительным чувством, которого следует избегать.

– зависть считают разрушительным чувством, которого следует избегать. Отказывать в помощи нуждающимся – не стоит оставлять без поддержки тех, кто оказался в затруднительном положении.

По народному обычаю, ягоды рябины на подоконнике считали оберегом дома Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Народные приметы 17 ноября

Утром появился иней – ожидали сильных морозов.

– ожидали сильных морозов. Небо затянуло облаками – верили, что непогода задержится надолго.

– верили, что непогода задержится надолго. Дует сильный ветер – погода вскоре изменится.

– погода вскоре изменится. День ясный и морозный – зима должна была быть холодной.

– зима должна была быть холодной. Возле дома много мышей – это считали признаком суровой зимы.

– это считали признаком суровой зимы. День солнечный и теплый – ожидали сухой погоды до конца ноября.

– ожидали сухой погоды до конца ноября. Идет дождь – последние недели месяца, согласно поверью, будут сырыми.

Как сообщал "Телеграф", Рождественский пост по новому церковному календарю в 2026 году длится с 15 ноября до 24 декабря, поэтому 17 ноября приходится на его начало по новому календарю. Этот 40-дневный период сочетает воздержание в еде с молитвой и помощью ближним, поэтому духовная подготовка не ограничивается правилами питания.