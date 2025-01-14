В Києві повністю зупинилось скандальне будівництво в Солом’янському ландшафтному парку

Як повідомляють мешканці Солом’янського району та активісти, вони помічають, що скандальне будівництво, яке спричинило обвал у парку, зупинене, а об'яви про продаж квартир навіть зникли з сайтів нерухомості.

Протягом останніх трьох років в Солом’янському районі не вщухають пристрасті стосовно будівництва нового житлового комплексу в підніжжі Солом’янського ландшафтного парку.

Попри обвал в парку та численні судові позови, забудовник не зупиняв продаж квартир, хоча будівництво фактично не велося.

Буквально декілька днів тому активістам стало відомо, що продаж потенційних квартир ЖК Park life тепер зупинено забудовником, про що говорить офіційний сайт проєкту:

Окрім цього, активісти відмітили повну зупинку продажу квартир на основних онлайн-майданчиках нерухомості.

За коментарями звернулись до представника громадської організації "Збережемо Солом’янський парк" Артема Овсяниченка:

"Так, дійсно, наразі можемо сказати, що будівництво зупинене рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду. В червні громада виграла апеляційну скаргу на ухвалу Київського окружного адміністративного суду від 09 листопада 2023 року про відмову у забезпеченні позову шляхом зупинення дії дозволу та заборони провадження будівельних робіт. Отже, дозвіл на виконання будівельних робіт зупинено, як і самі роботи.

Багатьох мешканців турбував продаж квартир забудовником, бо це було висвітлено на багатьох сайтах нерухомості протягом літа. Але, як ми бачимо, після обвалу в парку та зупинення дії дозволу на проведення будівельних робіт забудовник як мінімум тимчасово відмовився від продажу квартир, адже логічно, що попит на таку ризиковану нерухомість буде вкрай малий".

Нагадаємо, будівництво в Солом’янському ландшафтному парку є одним з найскандальніших в Києві. Воно спричинило численні протести місцевих мешканців, а в самому парку стався обвал через спробу звести багатоквартирний житловий комплекс біля зелених насаджень.