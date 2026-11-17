В комментариях рассказали, где еще в Балтии встречали украинские сладости

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

На Ратушной площади Таллинна устанавливают рождественскую елку, а пришедших посмотреть людей угощают украинскими конфетами "Шалена бджілка". Угощение раздают прямо на площади – с подноса, украшенного рождественским гномом.

Об этом рассказала пользовательница Threads @ holi.julie. Автор назвала появление украинских сладостей на праздничном событии культурной экспансией. В других странах Балтии украинские конфеты тоже популярны.

Украинские сладости стали частью предрождественского угощения в Таллине Источник: Фото: Threads/@holi.julie

"В Риге тоже часто на стойках регистрации, в спортклубах, заведениях, даже в ремонте обуви стоят "Бим-Бом" и "Безумные пчелки" для клиентов", — написала в комментариях @kateryna__17.

Конфеты "Шалена бджілка" — за что их любят не только в Украине

"Шалена бджілка" от ROSHEN – желейные конфеты на основе каррагенана с фруктовыми начинками. В миксе есть апельсин, грейпфрут, вишня, красные ягоды, лайм и земляника.

Официальное объяснение оригинального названия компания не предоставляла; среди версий – форма конфет-пчелок, а слово "шалена" может намекать на яркие вкусы, которые контрастируют с мягкой текстурой.

При этом в программе "Рандеву" Янины Соколовой экс-президент Украины Петр Порошенко советовал конфеты "Шалена бджілка" среди ассортимента Roshen. Конфеты действительно очень популярны, их часто раздают на разных уличных акциях в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что конфеты Roshen засветились в рекламе известнейшего ювелирного бренда Cartier. Рошеневские карамельки Sweet Drop ("Молочная капля") в рекламе всемирно известного французского ювелирного дома, вероятно, появились случайно, возможно, их подложила украинка, являющаяся членом команды Cartier.