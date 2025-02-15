Мужчина помочился на полицейский автомобиль в Борисполе: его уже заставили извиняться (видео)

Мужчина искал хайпа, но получил статью

В Борисполе молодой мужчина решил помочиться на полицейский автомобиль. Теперь ему грозит пять лет ограничения свободы.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области. Отмечается, что мужчина пошел на такой поступок ради приобретения популярности в соцсетях.

"Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видеоролик, где неизвестный справлял естественные потребности на бампер служебного автомобиля. В то же время его знакомый снимал событие на телефон", — отметили правоохранители.

14 февраля полицейские прибыли на вызов относительно совершения кражи, припарковали автомобиль и пошли разбираться в случившемся. Пока они отсутствовали, к автомобилю пришли местные жители в возрасте 20 и 22-лет, после чего один из них решил справить нужду на полицейский транспорт.

Одного из них задержали. Теперь ему грозит до пяти лет ограничения свободы по ч.1 ст.296 (хулиганство).

Также полицейские показали видеозапись того, как он извиняется за совершенное действие.

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