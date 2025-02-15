Чоловік помочився на поліцейський автомобіль у Борисполі: його вже змусили вибачатися (відео)

Чоловік шукав хайпа, але отримав статтю

У Борисполі молодик вирішив помочитися на поліцейський автомобіль. Наразі йому загрожує п’ять років обмеження волі.

Про це йдеться у повідомленні поліції Київської області. Зазначається, що чоловік пішов на такий вчинок заради набуття популярності у соцмережах.

"Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відеоролик, де невідомий справляв природні потреби на бампер службової автівки. У той час його знайомий знімав подію на телефон", — зазначили правоохоронці.

14 лютого поліцейські прибули на виклик щодо скоєння крадіжки, припаркували автомобіль і пішли розбиратися в тому, що сталося. Поки вони були відсутні, до автомобіля прийшли місцеві жителі віком 20 і 22 років, після чого один з них вирішив справити потребу поліцейського транспорту.

Одного із них затримали. Наразі йому загрожує до п’яти років обмеження волі за ч.1 ст.296 (хуліганство).

Також поліцейські показали відеозапис того, як він просить вибачення за вчинення.

Як повідомлялося раніше, у Запоріжжі група підлітків жорстоко вбила собаку та спалили її тіло. Вони вирішили це зробити заради фотографій.