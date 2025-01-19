Опасный тренд набирает обороты: в Днепре дети взорвали "крота" (видео)

Смесь очень опасна и может в прямом смысле сжечь кожу

В Днепре дети решили последовать трендам из сети и напугать жителей взрывами. Не остановило их и то, что в Украине действует запрет на применение пиротехники и за это может последовать серьезное наказание.

Видеозаписью поделился telegram-канал "Труха Днепр". Утверждается, что на видео показан подрыв "Крота" на жилом массиве Солнечный.

"Малые зарядили так называемого "Крота". Звук взрыва ничем не отличается от звука прилета, например, в пригороде", — говорится в сообщении.

Осторожно, на видео есть нецензурная лексика.

Пользователи сети тоже не стали молчать.

Как известно, "Крот" это средство для прочистки труб, которое широко используется в быту. При смешении его с водой и алюминиевой фольгой, происходит реакция с выделением большого количества газа. Если при этом она происходит в закрытой бутылке, то в конечном итоге ее с громким хлопком разрывает изнутри.

Хотя подобные хлопушки используют не один десяток лет, но в настоящее время их использование посреди крупных городов как минимум не этично, поскольку многие люди в реалиях войны и постоянных обстрелов и так находятся в состоянии сильного стресса. По этой же причине в Украине запретили применять пиротехнику.

Тренд на взрывы "кротов" пошел из, кто бы мог подумать, соцсети TikTok, где в последнее время появилось много видео с их изготовлением и подрывом. Не для всех это обходится без последствий, например, во Львове на днях трое детей 10, 11 и 15 лет попали в больницу с серьезными ожогами лица.

По их словам, это произошло потому, что смесь расплескалась во время встряхивания бутылки. Все же это вещество предназначено для прочистки труб от серьезных засоров, с которыми не могут справиться другие средства, а потому попадание его на кожу может привести к весьма "болезненным" последствиям.