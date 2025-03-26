Солнце скоро пробьется сквозь облака. Когда в Киеве станет еще теплее

Будет тепло, но немного мокро

Погода в столице с облачной и дождливой будет постепенно меняться на ясную. Температура в среду-пятницу будет колебаться в пределах +9…14 градусов.

Но шквальных ветров в эти дни не стоит ждать. Такой прогноз дали синоптики из Meteofor.

Среда, 26 марта, принесет в город облачность, но дождей не ожидается. Температура днем поднимется до +9 градусов, а ночью опустится до +3 градусов. Наибольшие порывы ветра предполагаются утром-днем — умеренные 6 м/с.

На следующий день, 27 марта, также будут плавать облака, но вечером должен пройти еще мелкий дождь. Воздух днем прогреется до +14 градусов, а ночью остынет до +3 градусов. Самые сильные ветры предполагаются утром и днем — слабые 4 м/с.

А в пятницу, 28 марта, будет преобладать ясная погода. Показатели на термометрах в дневное время не опустятся ниже +13 градусов, а ночью — +5 градусов. Максимальная сила ветра будет бушевать в течение утра-дня — умеренные 6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким регионам Украины не повезет с погодой в конце марта.