Харьков может накрыть волну тепла до +28, но есть нюанс: какой будет неделя

В какой день горожанам лучше взять с собой зонт

В Харькове ближайшая неделя будет теплой, однако синоптики предупреждают о волне дождей с 19 мая. При этом часть прогнозов указывает на периодические осадки в течение всей недели и на понижение дневной температуры.

Согласно данным модели Google DeepMind WeatherNext 2, в течение 14-21 мая в городе температура в дневное время не упадет ниже +21 градуса. Однако со следующего вторника следует готовиться к затяжным дождям.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра.

Погода в Харькове 14-21 мая

В четверг, 14 мая, город встретит комфортные +22 °C днем и солнечное небо без осадков. Ночью было свежо – около +10 °C.

Пятница и выходные порадуют еще более теплым воздухом. В субботу синоптики прогнозируют до +26 °C и ясную погоду, а в воскресенье столбики термометров поднимутся до +27 °C. Легкий ветер и почти безоблачное небо создадут идеальные условия для прогулок, пикников и вечернего отдыха на открытом воздухе.

Самым жарким днем станет понедельник, 18 мая — до +28 °C. Впрочем, вечером возможны короткие грозы, хотя вероятность осадков пока невысокая. А уже со вторника погода начнет меняться: температура снизится до +23 °C, появятся облака и местами пройдут дожди.

Среда и четверг тоже обещают быть влажными — синоптики предупреждают о кратковременных дождях и усилении ветра. Воздух остынет сначала до +21 °C, но уже в следующие сутки тепло постепенно вернется: до +25 °C.

Какой будет погода в Харькове. Фото: сгенерированное ИИ

Что прогнозируют в Укргидрометцентре

В Харькове в ближайшие дни ожидается переменная, но комфортная майская погода. 14 мая в городе будет до +20 °C днем и небольшой дождь с прояснениями. В пятницу станет прохладнее до +18 °C и задержатся осадки, а в субботу воздух снова прогреется до +21 °C и будет сухо.

В воскресенье синоптики прогнозируют облачность и небольшой дождь, однако с понедельника уже вернется тепло — до +24 °C. Хотя ночью может немного подойти. Самым теплым днем станет вторник с температурой до +26 °C, а в среду возможно кратковременное похолодание и дожди. В четверг ожидается около +23°C и дождь, но несущественный.

Что будет в ближайшие дни. Фото: Укргидрометцентр

Следовательно, по этому прогнозу в период с 14 по 21 мая погода в Харькове будет переменчивой: дожди возможны почти каждый день, а температура будет снижаться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким областям не повезет с погодой в ближайшее время.