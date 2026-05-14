Никакого "ужа". Как правильно на украинском называть пресмыкающихся
Эту ошибку допускают часто
Довольно часто во время общения на украинском можно услышать слово "уж", но не все знают, что это калька с русского. Ведь на государственном языке змею правильно называть иначе.
Как отмечается в толковом словаре, "уж" на украинском будет "вуж". Употребления руссизма следует избегать, если человек стремится говорить чисто без суржика, а также на письме, ведь это грубая ошибка.
Фактически языковеды говорят, что созвучность русского и украинского вариантов обусловленная общими старославянскими корнями. Считается, что "уж" происходит от "*ǪŽЬ". Интересно, что в других славянских языках также есть похожие слова на польском – wąż, словацком – užovka, словенском – vóž.
Примеры использования слова "вуж":
- Сей рік зарідливий буде.. Жита такі, що й вуж не пролізе (Вовчок, І, 1955, 147);
- Чорний вуж, здіймаючи вгору лакову голівку з жовтими пелюстками, швидко плазував у гущавину (Донч., III, 1956, 166);
- Вихор наказав Зубову прикривати його, а сам вужем поповз у порожню землянку (Кучер, Чорноморці, 1956, 431).
Какие еще названия змей на украинском часто говорят неправильно
- Гадюка — на русском "гадюка" с ударением на последнем слоге, на украинском правильно с ударением на втором слоге — гадю́ка.
- Мідянка — не медянка с ударением на "а", а мідя́нка с ударением на "я" та "і" замість "е".
- Полоз — на русском говорят "полос", но на украинском правильно через "з".
