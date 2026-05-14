Трамп и Си Цзиньпин встретились. Что наговорили друг другу и какие планы на визит (видео)

В делегацию США вошел не только Марк Рубио

В четверг, 14 мая, с утра началась встреча президента США Дональда Трампа с главой Китая Си Цзиньпином. Американский лидер прибыл в Пекин в сопровождении своей команды.

Как сообщает CNN, у Трампа и Си Цзиньпина запланирован насыщенный день. Они будут обсуждать технологии, торговлю, отношения США и Китая, а также войну в Иране.

"Китай и США могут только выиграть от сотрудничества и только проиграть от противостояния. Мы должны быть партнерами, а не соперниками", — подчеркнул Си Цзиньпин.

По его словам, эта встреча с Трампом знаковая, за ней наблюдает весь мир.

"Я всегда верил, что наши две страны имеют больше общих интересов, чем разногласий. Успех одной — это возможность для другой", — заявил Цзиньпин.

Трамп на встрече с Си Цзиньпином назвал его "великим лидером" и сказал, что всегда говорит правду.

"Вы — великий лидер. Я говорю это всем, что вы — великий лидер. Иногда людям не нравится, когда я это говорю, но я говорю это все равно, потому что это правда. Я говорю только правду… Для меня честь быть с вами. Для меня честь быть вашим другом, и отношения между Китаем и США станут лучше, чем когда-либо раньше", — цитирует президента США Clash Report.

Известно, что Трампа в этом путешествии сопровождают госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Гегсет, торговый представитель Джеймис Грир и глава Минфина США Скотт Бессент.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кого Трамп видит своим преемником и что известно об этом человеке.