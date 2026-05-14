Жара ударит внезапно? Стало известно, когда в Одессу может прийти настоящее лето

Купаться в море пока рано

В конце мая готовится настоящий температурный сюрприз для жителей Одессы. В город может прийти настоящая летняя жара.

Такой прогноз предоставил Google DeepMind WeatherNext 2. Детальнее расскажет "Телеграф".

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра.

Мягкий старт и первые грозы

С 14 по 20 мая погода в Одессе будет максимально комфортна для прогулок у моря. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +18°C…+23°C, а ночью столбики термометров не опустятся ниже +11°C.

16–17 мая существует низкая вероятность кратковременных дождей. Это будет период "стабильного тепла", когда куртки уже можно оставить дома, но для купания в море еще рано — вода прогреется только до +16°C…+18°C.

Когда придет лето?

Настоящий перелом в погоде произойдет после 21 мая. Благодаря мощному антициклону Одесса начнет стремительно прогреваться. Днем температура будет уверенно держаться на отметках +22°C…+25°C.

Но главный "температурный удар" ожидается в конце месяца:

27 мая — воздух прогреется до +26°C , небо будет сухим и ясным.

— воздух прогреется до , небо будет сухим и ясным. 28 мая — столбики термометров поднимутся до +27°C , но из-за влажности ощущаются как все +29°C .

— столбики термометров поднимутся до , но из-за влажности ощущаются как все . 29 мая возможна первая серьезная майская гроза на фоне высокой температуры ( +26°C ).

Что прогнозирует Укргидрометцентр

Укргидрометцентр дает более сдержанный прогноз для Одессы, акцентируя внимание на умеренном тепле и периодических осадках. В ближайшую неделю температура днем будет колебаться преимущественно в пределах +16°C…+20°C, а ночные показатели будут держаться на уровне +11°C…+15°C. Дождливая погода ожидается уже 14 мая, а также в период с 18 по 21 мая. Самые высокие показатели официальные синоптики прогнозируют на вторник, 19 мая, когда воздух прогреется до +20°C.

