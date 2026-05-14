Вопрос на 140 млн: куда пойдет залог за Ермака после внесения и вернут ли его

Закон разрешает вернуть средства даже после резонансных дел

Многомиллионные суммы застал, как вот 140 млн по делу экспредседателя ОП Андрея Ермака, могут вернуться к тем, кто их предоставил. Эти деньги — отнюдь не откуп от правосудия, а по Уголовному кодексу (ст. 182) — гарантия того, что подозреваемый или обвиняемый не уйдет из города, будет появляться на заседание суда и т.д.

Что нужно знать:

Залог является гарантией выполнения подозреваемым условий меры пресечения

Деньги могут изъять в бюджет из-за нарушения обязанностей подозреваемым

В случае добросовестного поведения залог возвращают залогодателю

Залог может быть направлен на штраф или возмещение ущерба

Залог хранится на специальном счете суда. Эти деньги могут как быть изъяты в бюджет, так и использованы иным образом.

Залог может быть взыскан в государственный бюджет, если подозреваемый нарушил обязанности: скрывается, не появляется на вызовы, нарушает запрет общаться со свидетелями и т.д. В таком случае ему также назначают более суровую меру пресечения.

Если же подозреваемый вел себя добросовестно, залог возвращается залогодателю (внесшему средства) после прекращения действия меры пресечения — после вынесения приговора или закрытия дела.

Возвращается ли залог или идет в бюджет/ Скриншот Уголовного кодекса

Куда еще могут пойти деньги

Если приговор суда, а залог вносил обвиняемый, его могут направить на возмещение ущерба или уплату штрафа. Если залог вносился третьим лицом, то это также возможно, но только по добровольному согласию залогодателя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что залог должен быть внесен в течение 5 дней с момента, когда такая мера пресечения была избрана. Однако часть общества считает это легальным способом не менять жизнь и избежать наказания.