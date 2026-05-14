Пляжи становятся дикими

За длительное время российской оккупации многие курорты из жемчужин превратились в руины. Не исключением стал и Урзуф в Донецкой области.

В сети уже показали свежие фотографии курорта. Заметим, что оккупировали поселок весной 2022 года.

За более 4 года оккупации популярные пляжи превратились в кучу мусора и развалины, что хорошо видно на фото. Беседки с соломенной крышей почти полностью разрушены, на песке на побережье немало мусора и сорняков. Все прибрежные заведения пришли в упадок и превратились в развалины.

Урзуф сейчас

Число людей на курорте в разы уменьшилось. Если до 2022 года Урзуф за сезон принимал сотни тысяч туристов, то сейчас — это лишь небольшая кучка местных. Хотя и они опасаются пляжей. Местные популярные развлечения, такие как парк или рестораны не работают, а карусели давно в аварийном состоянии.

С каждым годом ситуация становится все хуже, а местная "власть" только разводит руками и создает иллюзию работы.

Напомним, что похожую судьбу постигает и Бердянск. Этот курорт раньше принимал почти миллион туристов, а сейчас город приходит в упадок. Популярные пляжи становятся дикими и непригодными для отдыха, а легендарные достопримечательности разрушаются.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что оккупанты превратили Кирилловку в курорт-призрак. На пляжах нет людей, улицы пустые, а популярные заведения закрыты.