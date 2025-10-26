Не первый удар, но $100 млн убытков. Что известно о фармкомпании, склад которой уничтожила РФ в Киеве
Компания Оптима-Фарм потеряла медикаменты, оборудование и инфраструктуру
В результате ракетного удара по Киеву 25 октября был разрушен офис и склад фармацевтического дистрибьютора "Оптима-Фарм". Убытки компании составили более $100 миллионов.
Россия атаковала в столице офисный и складской комплекс одного из крупнейших оптовых компаний на фармацевтическом рынке. Об этом пишет LIGA.net.
Что нужно знать:
- Оптима-Фарм работает на украинском рынке с 1994 года
- Убытки фирмы составляют более $100 миллионов
- Суммарная площадь складских помещений компании до атак составляла 100 тысяч квадратных метров
Отмечается, что по предварительным подсчетам, убытки фирмы составляют более $100 миллионов.
Издание "Экономическая правда" сообщает, что площадь склада составляет 29 000 кв. метров.
"Оптима-Фарм", владельцем которой является Андрей Губский, работает на украинском рынке 31 год. Компания является вторым по размеру фармацевтическим дистрибьютором после "БаДМ".
По информации Forbes Украина, бизнес Андрея Губского с долей 33% и 12 аптечными складами общей площадью 70 000 кв. м остается одним из крупнейших на фармрынке.
Стоит отметить, что это уже не первая атака на компанию. В ночь на 28 августа в результате российских обстрелов Киева уже был уничтожен склад компании "Оптима-Фарм", сообщал Forbes Украина со ссылкой на пресс-службу дистрибьютора. При этом на сайте компании данная новость отсутствует.
В самой компании заявляют, что общая площадь ее складских помещений составляет 100 тыс. кв. метров.
Напомним, "Телеграф" писал, что попадания российских баллистических ракет произошли в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах Киева. Погибли двое людей.