Не первый удар, но $100 млн убытков. Что известно о фармкомпании, склад которой уничтожила РФ в Киеве

Компания Оптима-Фарм потеряла медикаменты, оборудование и инфраструктуру

В результате ракетного удара по Киеву 25 октября был разрушен офис и склад фармацевтического дистрибьютора "Оптима-Фарм". Убытки компании составили более $100 миллионов.

Россия атаковала в столице офисный и складской комплекс одного из крупнейших оптовых компаний на фармацевтическом рынке. Об этом пишет LIGA.net.

Что нужно знать:

Оптима-Фарм работает на украинском рынке с 1994 года

Убытки фирмы составляют более $100 миллионов

Суммарная площадь складских помещений компании до атак составляла 100 тысяч квадратных метров

Издание "Экономическая правда" сообщает, что площадь склада составляет 29 000 кв. метров.

"Оптима-Фарм", владельцем которой является Андрей Губский, работает на украинском рынке 31 год. Компания является вторым по размеру фармацевтическим дистрибьютором после "БаДМ".

По информации Forbes Украина, бизнес Андрея Губского с долей 33% и 12 аптечными складами общей площадью 70 000 кв. м остается одним из крупнейших на фармрынке.

Стоит отметить, что это уже не первая атака на компанию. В ночь на 28 августа в результате российских обстрелов Киева уже был уничтожен склад компании "Оптима-Фарм", сообщал Forbes Украина со ссылкой на пресс-службу дистрибьютора. При этом на сайте компании данная новость отсутствует.

Производственные мощности Оптима-Фарм

В самой компании заявляют, что общая площадь ее складских помещений составляет 100 тыс. кв. метров.

Напомним, "Телеграф" писал, что попадания российских баллистических ракет произошли в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах Киева. Погибли двое людей.