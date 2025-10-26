Не перший удар, але $100 млн збитків. Що відомо про фармкомпанію, склад якої знищила РФ у Києві
Компанія Оптима-Фарм втратила медикаменти, обладнання та інфраструктуру
Внаслідок ракетного удару по Києву 25 жовтня було зруйновано офіс та склад фармацевтичного дистриб’ютора "Оптіма-Фарм". Збитки компанії становлять понад $100 мільйонів.
Росія атакувала у столиці офісний та складський комплекс одного з найбільших гуртових компаній на фармацевтичному ринку. Про це пише LIGA.net.
Що потрібно знати:
- Оптима-Фарм працює на українському ринку з 1994 року
- Збитки фірми становлять понад $100 мільйонів
- Сумарна площа складських приміщень компанії до атак складала 100 тисяч квадратних метрів.
За попередніми підрахунками, збитки фірми становлять понад $100 мільйонів.
Видання "Економічна правда" повідомляє, що площа складу становить 29 000 кв. метрів.
"Оптіма-фарм", власником якої є Андрій Губський, працює на українському ринку 31 рік. Компанія є другим за розміром фармацевтичним дистриб’ютором після "БаДМ".
За інформацією Forbes Україна, бізнес Андрія Губського з часткою 33% та 12 аптечними складами загальною площею 70 000 кв. м залишається одним із найбільших на фармринку.
Це вже не перша атака на компанію. У ніч на 28 серпня в результаті російських обстрілів Києва вже було знищено склад компанії "Оптіма-Фарм", повідомляв Forbes Україна з посиланням на прес-службу дистриб’ютора. При цьому на сайті компанії дана новина відсутня.
У самій компанії заявляють, що загальна площа складських приміщень складає 100 тис. кв. метрів.
Нагадаємо, "Телеграф" писав, що влучення російських балістичних ракет відбулися в Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах Києва. Загинули двоє людей.