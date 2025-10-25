Российская ракета оставила воронку прямо во дворе киевлян: ударили у дома и детсада (фото, видео)
На месте работают спасатели — воронка поражает размерами
В столице продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий ночной атаки. В результате массированного обстрела Киева пострадали по меньшей мере 10 человек, двух украинцев Россия убила.
Что нужно знать
- В ночь на 25 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву.
- В результате атаки погибли два человека
- В Днепровском районе ракета упала у жилых домов и детского сада, образовав огромную воронку
Один человек погиб во время атаки. Еще один киевлянин скончался в больнице. На местах ударов работают более 200 спасателей ГСЧС, привлечены 57 единиц техники и авиация службы.
Многие повреждения зафиксированы в Днепровском районе — ракета попала в землю вблизи жилых домов и детского сада №455. На месте образовалась огромная воронка, масштабы которой видны даже рядом со спасателями — они кажутся крошечными на ее фоне, отмечает корреспондент "Телеграфа".
Фото: Ян Доброносов, Игорь Тимофеев, "Телеграф"
Огромная воронка образовалась прямо во дворе жилого дома.
Повреждены здания, детская площадка и десятки автомобилей. Во многих домах вокруг выбиты стекла. Поразила и внешняя облицовка домов.
В Днепровском районе травмы после удара России получили, по меньшей мере, четверо граждан, к счастью — легкие.
Детский сад рядом и детская площадка пострадали в результате удара. Место, где раздавался детский смех, засыпанный мусором и обломками.
Не только люди, но и животные пережили этот обстрел.
ГСЧС продолжает ликвидацию последствий и оказывает помощь пострадавшим.
Ранее "Телеграф" показывал последствия обстрелов в Деснянском районе. Там на месте попадания разгорелся масштабный пожар.