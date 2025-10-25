Российская ракета оставила воронку прямо во дворе киевлян: ударили у дома и детсада (фото, видео)

На месте работают спасатели — воронка поражает размерами

В столице продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий ночной атаки. В результате массированного обстрела Киева пострадали по меньшей мере 10 человек, двух украинцев Россия убила.

Что нужно знать

В ночь на 25 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву.

В результате атаки погибли два человека

В Днепровском районе ракета упала у жилых домов и детского сада, образовав огромную воронку

Один человек погиб во время атаки. Еще один киевлянин скончался в больнице. На местах ударов работают более 200 спасателей ГСЧС, привлечены 57 единиц техники и авиация службы.

Многие повреждения зафиксированы в Днепровском районе — ракета попала в землю вблизи жилых домов и детского сада №455. На месте образовалась огромная воронка, масштабы которой видны даже рядом со спасателями — они кажутся крошечными на ее фоне, отмечает корреспондент "Телеграфа".

Фото: Ян Доброносов, Игорь Тимофеев, "Телеграф"

Огромная воронка образовалась прямо во дворе жилого дома.

Спасатели на месте обстрела

Вырва на месте обстрела /Ян Доброносов, "Телеграф" Вырва немалая /Ян Доброносов, "Телеграф"

Повреждены здания, детская площадка и десятки автомобилей. Во многих домах вокруг выбиты стекла. Поразила и внешняя облицовка домов.

Остекление высыпалось /Телеграф Выбитое стекло /Телеграф

В Днепровском районе травмы после удара России получили, по меньшей мере, четверо граждан, к счастью — легкие.

Мужчина сметает мусор после удара

Работа аварийных служб /Телеграф Повреждены дома в Днепровском районе /Телеграф

Стекло на земле из выбитых окон /Телеграф Выбитые окна в пятиэтажке /Телеграф

Детский сад рядом и детская площадка пострадали в результате удара. Место, где раздавался детский смех, засыпанный мусором и обломками.

Поврежденная детская площадка возле жилых домов /Ян Доброносов, "Телеграф" Место, где играли дети /Ян Доброносов, "Телеграф"

Уничтоженная детская площадка /Ян Доброносов, "Телеграф" Состояние детской площадки после попадания ракеты рядом /Ян Доброносов, "Телеграф"

Не только люди, но и животные пережили этот обстрел.

Хозяйки спасают своих любимцев после обстрела /Ян Доброносов, "Телеграф" Животные также пережили ночную атаку /Ян Доброносов, "Телеграф"

ГСЧС продолжает ликвидацию последствий и оказывает помощь пострадавшим.

Удар "перекопал" двор

Представители городских служб осматривают последствия попадания /Ян Доброносов, "Телеграф" Работы по приведению в порядок немало /Ян Доброносов, "Телеграф"

Поврежденная машина после обстрела

Ранее "Телеграф" показывал последствия обстрелов в Деснянском районе. Там на месте попадания разгорелся масштабный пожар.