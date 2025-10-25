Укр

Российская ракета оставила воронку прямо во дворе киевлян: ударили у дома и детсада (фото, видео)

Галина Михайлова
Детская площадка устояла, но повреждена Новость обновлена 25 октября 2025, 11:26
Детская площадка устояла, но повреждена. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

На месте работают спасатели — воронка поражает размерами

В столице продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий ночной атаки. В результате массированного обстрела Киева пострадали по меньшей мере 10 человек, двух украинцев Россия убила.

Что нужно знать

  • В ночь на 25 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву.
  • В результате атаки погибли два человека
  • В Днепровском районе ракета упала у жилых домов и детского сада, образовав огромную воронку

Один человек погиб во время атаки. Еще один киевлянин скончался в больнице. На местах ударов работают более 200 спасателей ГСЧС, привлечены 57 единиц техники и авиация службы.

Многие повреждения зафиксированы в Днепровском районе — ракета попала в землю вблизи жилых домов и детского сада №455. На месте образовалась огромная воронка, масштабы которой видны даже рядом со спасателями — они кажутся крошечными на ее фоне, отмечает корреспондент "Телеграфа".

Фото: Ян Доброносов, Игорь Тимофеев, "Телеграф"

Огромная воронка образовалась прямо во дворе жилого дома.

Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия ракетного удара
Спасатели на месте обстрела
Вырва на месте обстрела /Ян Доброносов, "Телеграф"
Вырва на месте обстрела /Ян Доброносов, "Телеграф"
Вырва немалая /Ян Доброносов, "Телеграф"
Вырва немалая /Ян Доброносов, "Телеграф"

Повреждены здания, детская площадка и десятки автомобилей. Во многих домах вокруг выбиты стекла. Поразила и внешняя облицовка домов.

Остекление высыпалось /Телеграф
Остекление высыпалось /Телеграф
Выбитое стекло /Телеграф
Выбитое стекло /Телеграф
Телеграф
Телеграф
Телеграф
Телеграф

В Днепровском районе травмы после удара России получили, по меньшей мере, четверо граждан, к счастью — легкие.

Мужчина сметает мусор с балкона после попадания ракеты рядом.
Мужчина сметает мусор после удара
Работа аварийных служб /Телеграф
Работа аварийных служб /Телеграф
Повреждены дома в Днепровском районе /Телеграф
Повреждены дома в Днепровском районе /Телеграф
Стекло на земле из выбитых окон /Телеграф
Стекло на земле из выбитых окон /Телеграф
Выбитые окна в пятиэтажке /Телеграф
Выбитые окна в пятиэтажке /Телеграф

Детский сад рядом и детская площадка пострадали в результате удара. Место, где раздавался детский смех, засыпанный мусором и обломками.

Поврежденная детская площадка возле жилых домов /Ян Доброносов, "Телеграф"
Поврежденная детская площадка возле жилых домов /Ян Доброносов, "Телеграф"
Место, где играли дети /Ян Доброносов, "Телеграф"
Место, где играли дети /Ян Доброносов, "Телеграф"
Уничтоженная детская площадка /Ян Доброносов, "Телеграф"
Уничтоженная детская площадка /Ян Доброносов, "Телеграф"
Состояние детской площадки после попадания ракеты рядом /Ян Доброносов, "Телеграф"
Состояние детской площадки после попадания ракеты рядом /Ян Доброносов, "Телеграф"

Не только люди, но и животные пережили этот обстрел.

Хозяйки спасают своих любимцев после обстрела /Ян Доброносов, "Телеграф"
Хозяйки спасают своих любимцев после обстрела /Ян Доброносов, "Телеграф"
Животные также пережили ночную атаку /Ян Доброносов, "Телеграф"
Животные также пережили ночную атаку /Ян Доброносов, "Телеграф"

ГСЧС продолжает ликвидацию последствий и оказывает помощь пострадавшим.

Последствия обстрела Киева
Удар "перекопал" двор
Представители городских служб осматривают последствия попадания /Ян Доброносов, "Телеграф"
Представители городских служб осматривают последствия попадания /Ян Доброносов, "Телеграф"
Работы по приведению в порядок немало /Ян Доброносов, "Телеграф"
Работы по приведению в порядок немало /Ян Доброносов, "Телеграф"
Поврежденная машина после обстрела Киева
Поврежденная машина после обстрела

Ранее "Телеграф" показывал последствия обстрелов в Деснянском районе. Там на месте попадания разгорелся масштабный пожар.

