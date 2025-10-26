Жертвы, пожары и разрушения: как выглядит Киев после ночной атаки (фоторепортаж)

Сразу несколько жилых домов в разных районах получили повреждения

В ночь на 26 октября враг совершил массированную атаку дронами по Киеву. В результате зафиксировано падение обломков, пожары и известно о большом количестве пострадавших и трех погибших.

Что нужно знать:

Падения обломков зафиксированы в Оболонском и Деснянском районах

Три человека погибли, пострадали еще 29 человек, 7 из них — дети

В Деснянском районе произошел пожар в жилом доме

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал фотографии и видео последствий ночного обстрела. На кадрах видно, что были повреждены жилые многоэтажные дома.

Согласно информации Киевской городской военной администрации, в Оболонском районе обломками повреждена крыша многоэтажки. Мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что в Деснянском районе попали в девятиэтажный жилой дом на уровне 2-3 этажей. По другому адресу в Деснянском районе падение обломков на 16-этажное здание.

Последствия атаки по Киеву. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия атаки по Киеву. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия атаки по Киеву. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия атаки по Киеву. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия атаки по Киеву. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия атаки по Киеву. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

В пресс-службе ГСЧС сообщают о трех погибших в столице во время атаки. Пострадали 29 человек, из них 7 детей. Всем пострадавшим оказывается помощь.

Последствия атаки по Киеву. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия атаки по Киеву. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия атаки по Киеву. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

На одной из локации в Деснянском районе произошел пожар в жилом доме. Над ликвидацией возгорания на месте работали спасатели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 25 октября россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. Пострадали восемь человек. В нежилых застройках в Деснянском и Дарницком районах возникли сильные пожары. Кроме того, в результате российской атаки был поврежден детский сад в Днепровском районе.