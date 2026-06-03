Почему нет Patriot для Украины: Зеленский сделал громкое заявление

Укаинский лидер поставил финальный срок на все подготовительные шаги — неделю

Украина имеет договоренность на самом высоком политическом уровне о приобретении системы противовоздушной обороны Patriot. Однако ситуация с контактом затянулась и на сегодняшний день не проработы даже юридические шаги.

Об этом глава государства Владимир Зеленский пишет в своем Telegram-канале 3 июня после посещения совещания с представителями Министерства обороны и МИД, СНБО, дипломатической командой Офиса президента.

"Задача абсолютно четкая – ускориться с этим контрактом по "петриотам", и это персональная ответственность привлеченных должностных лиц. Денежные средства из европейского пакета поддержки для Украины объемом 90 миллиардов евро и другие наши финансовые ресурсы должны работать максимально оперативно для выполнения именно тех задач, которые обеспечивают украинцам защиту жизни", — отметил он.

Также Зеленский отметил, что по состоянию на сегодняшний день даже юридические шаги еще не проработаны по этому контракту.

"Поставил финальный срок – неделю на все подготовительные шаги. Рассчитываю на доклад в пятницу: либо ясность по реализации нашей договоренности по "петриотам", либо серьезные кадровые выводы", — подытожил президент.

Что известно о Patriot

Американский зенитный ракетный комплекс MIM-104 Patriot – основной ЗРК Армии США. Производится американским оборонным подрядчиком Raytheon Technologies, являющимся крупнейшим в мире производителем управляемых ракет.

Кроме пусковых установок и ракет нескольких возможных типов, в состав комплексов Patriot входят радиолокационная станция, пункт управления и другое вспомогательное эксплуатационное оборудование. Согласно данным из открытых источников, ожидается, что система будет работать в США по меньшей мере до 2040 года.

Patriot

В свое время системы Patriot были проданы вооруженным силам Нидерландов, Польши, Германии, Японии, Израиля, Саудовской Аравии, Кувейта, Тайваня, Греции, Испании, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Румынии и Швеции.

Технические характеристики ракетного комплекса ЗРК Patriot

Максимальная дальность перехвата целей – 80 км (в секторе 90°)

Минимальная дальность перехвата целей – 3 км.

Максимальная высота перехвата цели – 24 км.

Минимальная высота перехвата цели – 0,06 км.

Количество одновременно обстреливаемых целей – 8 (в секторе 90°)

Вероятность поражения цели – 0,8 (в боевых условиях 0,4-0,6)

Время развёртывания: 30 минут.

Что известно о Patriot. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда Украина может получить новую систему противоракетной обороны.