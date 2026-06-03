Почему нет Patriot для Украины: Зеленский сделал громкое заявление
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Укаинский лидер поставил финальный срок на все подготовительные шаги — неделю
Украина имеет договоренность на самом высоком политическом уровне о приобретении системы противовоздушной обороны Patriot. Однако ситуация с контактом затянулась и на сегодняшний день не проработы даже юридические шаги.
Об этом глава государства Владимир Зеленский пишет в своем Telegram-канале 3 июня после посещения совещания с представителями Министерства обороны и МИД, СНБО, дипломатической командой Офиса президента.
"Задача абсолютно четкая – ускориться с этим контрактом по "петриотам", и это персональная ответственность привлеченных должностных лиц. Денежные средства из европейского пакета поддержки для Украины объемом 90 миллиардов евро и другие наши финансовые ресурсы должны работать максимально оперативно для выполнения именно тех задач, которые обеспечивают украинцам защиту жизни", — отметил он.
Также Зеленский отметил, что по состоянию на сегодняшний день даже юридические шаги еще не проработаны по этому контракту.
"Поставил финальный срок – неделю на все подготовительные шаги. Рассчитываю на доклад в пятницу: либо ясность по реализации нашей договоренности по "петриотам", либо серьезные кадровые выводы", — подытожил президент.
Что известно о Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс MIM-104 Patriot – основной ЗРК Армии США. Производится американским оборонным подрядчиком Raytheon Technologies, являющимся крупнейшим в мире производителем управляемых ракет.
Кроме пусковых установок и ракет нескольких возможных типов, в состав комплексов Patriot входят радиолокационная станция, пункт управления и другое вспомогательное эксплуатационное оборудование. Согласно данным из открытых источников, ожидается, что система будет работать в США по меньшей мере до 2040 года.
В свое время системы Patriot были проданы вооруженным силам Нидерландов, Польши, Германии, Японии, Израиля, Саудовской Аравии, Кувейта, Тайваня, Греции, Испании, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Румынии и Швеции.
Технические характеристики ракетного комплекса ЗРК Patriot
- Максимальная дальность перехвата целей – 80 км (в секторе 90°)
- Минимальная дальность перехвата целей – 3 км.
- Максимальная высота перехвата цели – 24 км.
- Минимальная высота перехвата цели – 0,06 км.
- Количество одновременно обстреливаемых целей – 8 (в секторе 90°)
- Вероятность поражения цели – 0,8 (в боевых условиях 0,4-0,6)
- Время развёртывания: 30 минут.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда Украина может получить новую систему противоракетной обороны.