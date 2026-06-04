Мобилизация после 60: кого могут взять в ВСУ и на каких условиях
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Предпочтение отдают тыловым, техническим и инструкторским должностям
Мужчины от 60 лет не подлежат обязательной мобилизации в Украине. Они могут присоединиться к Вооруженным силам исключительно на добровольной основе, заключив специальный контракт. Отметим, что ТЦК могут проверить военно-учетные документы у людей пенсионного возраста для подтверждения.
Мобилизовать мужчин старше 60 лет не могут, а контракт может быть подписан только при особых условиях:
- Кандидат должен пройти военно-врачебную комиссию и получить заключение о пригодности к службе по состоянию здоровья.
- Должно быть письменное согласие от командира воинской части, готового принять человека на службу.
- Мужчина должен самостоятельно обратиться в территориальный центр комплектования с заявлением и соответствующим письмом-соглашением.
Контракт с военнослужащими в возрасте 60+ заключается сроком один год и предусматривает испытательный срок. Важно, что мужчины такого возраста могут получить письмо командира только после согласования Генштабом ВСУ.
Где могут служить 60+
Как правило, военных этой возрастной категории не направляют в штурмовые подразделения или на самые опасные участки фронта. Чаще они проходят службу в тыловых и вспомогательных подразделениях. Однако служба в боевых подразделениях возможна.
Среди основных направлений работы для военнослужащих 60+:
- логистика и материальное обеспечение,
- организация перевозок,
- военная связь,
- ремонт и обслуживание техники
- инструкторская и консультативная деятельность.
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