Мобилизация после 60: кого могут взять в ВСУ и на каких условиях

Предпочтение отдают тыловым, техническим и инструкторским должностям

Мужчины от 60 лет не подлежат обязательной мобилизации в Украине. Они могут присоединиться к Вооруженным силам исключительно на добровольной основе, заключив специальный контракт. Отметим, что ТЦК могут проверить военно-учетные документы у людей пенсионного возраста для подтверждения.

Мобилизовать мужчин старше 60 лет не могут, а контракт может быть подписан только при особых условиях:

Кандидат должен пройти военно-врачебную комиссию и получить заключение о пригодности к службе по состоянию здоровья.

Должно быть письменное согласие от командира воинской части, готового принять человека на службу.

Мужчина должен самостоятельно обратиться в территориальный центр комплектования с заявлением и соответствующим письмом-соглашением.

Контракт с военнослужащими в возрасте 60+ заключается сроком один год и предусматривает испытательный срок. Важно, что мужчины такого возраста могут получить письмо командира только после согласования Генштабом ВСУ.

Где могут служить 60+

Как правило, военных этой возрастной категории не направляют в штурмовые подразделения или на самые опасные участки фронта. Чаще они проходят службу в тыловых и вспомогательных подразделениях. Однако служба в боевых подразделениях возможна.

Среди основных направлений работы для военнослужащих 60+:

логистика и материальное обеспечение,

организация перевозок,

военная связь,

ремонт и обслуживание техники

инструкторская и консультативная деятельность.

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