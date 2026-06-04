"Роскошный максимум". Украинец показал, какие палатки в метро удовлетворят всех

Пользователи добавили несколько предложений

Украинец в Threads показал, как нужно ставить палатки в метро во время тревоги, чтобы никто не ссорился. Ведь после недавних атак в сети разразился настоящий скандал.

Как отметил пользователь в посте, проблема ссор в том, что люди просто ставят неправильные палатки. Ведь нужно брать не обычные туристические палатки, а те, что с надписями "Оболонь".

"Не понимаю, в чем проблема палаток в метро. Люди просто не знают, какие нужно брать", — шутит украинец.

Мужчина даже сгенерировал фото и показал, как должна выглядеть палатка в метро. В ней есть не только крыша, но и столики и столы, где можно отдохнуть.

Украинцы уже оценили эту шутку и начали предлагать свои варианты. Кто добавил, что не помешает киоск с шаурмой или "Пьяная вишня". Были и те, кто написал, что именно так выглядит "Пункт несокрушимости" миллениалов. Люди писали:

Простите, а где мангал? Все-таки столица…

Когда я был подростком и жил в Днепре, так и представлял себе станцию метро Оболонь.

Можно туда еще бочку с квасом на разлив, и я вообще не буду выходить с метро.

Тревога заиграла новыми красками.

Роскошный максимум.

Солидно.

"Пункт несокрушимости" миллениалов.

"Пункт несокрушимости" нашей молодости.

Напомним, после массированного обстрела Украины в ночь на 2 июня в сети разразился настоящий скандал из-за палаток в укрытиях. Многие киевляне были вынуждены буквально стоять в метро, ведь места не хватало. Украинцы показывали фото, где станции буквально усеяны палатками, а люди стоят или сидят на корточках.

Тревога и атака продолжались всю ночь, поэтому большинство провели так более 7 часов. Это изрядно разозлило общество.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать станции киевского метро более безопасными во время атак.