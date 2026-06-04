"Роскошный максимум". Украинец показал, какие палатки в метро удовлетворят всех
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Пользователи добавили несколько предложений
Украинец в Threads показал, как нужно ставить палатки в метро во время тревоги, чтобы никто не ссорился. Ведь после недавних атак в сети разразился настоящий скандал.
Как отметил пользователь в посте, проблема ссор в том, что люди просто ставят неправильные палатки. Ведь нужно брать не обычные туристические палатки, а те, что с надписями "Оболонь".
"Не понимаю, в чем проблема палаток в метро. Люди просто не знают, какие нужно брать", — шутит украинец.
Мужчина даже сгенерировал фото и показал, как должна выглядеть палатка в метро. В ней есть не только крыша, но и столики и столы, где можно отдохнуть.
Украинцы уже оценили эту шутку и начали предлагать свои варианты. Кто добавил, что не помешает киоск с шаурмой или "Пьяная вишня". Были и те, кто написал, что именно так выглядит "Пункт несокрушимости" миллениалов. Люди писали:
- Простите, а где мангал? Все-таки столица…
- Когда я был подростком и жил в Днепре, так и представлял себе станцию метро Оболонь.
- Можно туда еще бочку с квасом на разлив, и я вообще не буду выходить с метро.
- Тревога заиграла новыми красками.
- Роскошный максимум.
- Солидно.
- "Пункт несокрушимости" миллениалов.
- "Пункт несокрушимости" нашей молодости.
Напомним, после массированного обстрела Украины в ночь на 2 июня в сети разразился настоящий скандал из-за палаток в укрытиях. Многие киевляне были вынуждены буквально стоять в метро, ведь места не хватало. Украинцы показывали фото, где станции буквально усеяны палатками, а люди стоят или сидят на корточках.
Тревога и атака продолжались всю ночь, поэтому большинство провели так более 7 часов. Это изрядно разозлило общество.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать станции киевского метро более безопасными во время атак.