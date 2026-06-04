Каждый такой автомобиль в Украине должен пройти проверку. Зачем и кто ее проводит
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С собой нужно иметь пакет документов
В Украине автомобили, которые ввозятся из-за границы, должны проходить обязательную проверку. Обойти эту процедуру не получится.
"Телеграф" расскажет, что проверяют и почему. Заметим, что проверку проводят специалисты сервисных центров МВД.
При осмотре уделяют внимание:
- подлинности VIN-кода;
- соответствию номеров кузова, шасси и двигателя;
- признакам возможного вмешательства в идентификационные данные
Добавим, что VIN-код — это уникальный 17-значный номер автомобиля, содержащий информацию о стране производства, производителе, характеристиках авто, годе выпуска и серийном номере.
Какие документы нужны для проверки:
- Паспорт гражданина Украины (или ID-карта с выпиской о месте регистрации).
- Справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (ИНН).
- Документ, подтверждающий правомерность приобретения и ввоза авто (например, договор купли-продажи, грузо-таможенная декларация и т.п.).
- Документы на транспортное средство, выданные в стране регистрации.
Что проверяют и как проходит экспертиза:
- все идентификационные данные авто;
- проверяют документы о происхождении транспортного средства;
- сверяют данные с государственными реестрами;
- проверяют, не находится ли автомобиль в розыске.
После проверки можно получить два результата: нарушений нет — авто регистрируют в Украине или есть подозрения о подделке или каких-то несоответствиях. При втором варианте в регистрации отказывают, а все данные предоставляют полиции для дальнейшего расследования.
В Министерстве отметили, что пройти проверку можно в учреждениях Экспертной службы МВД, которые находятся при территориальных сервисных центрах МВД.
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