Что слушать на Пасху: U2, "Иисус Христос суперзвезда" и Джоан Осборн. Три главных песни о Боге (видео)

Главный хит Джоан Осборн был написан случайно, а песню об Иуде лидер U2 Боно увидел во сне

Накануне дня светлого праздника Пасхи "Телеграф" подобрал для вас три лучших песни о Боге и вере, исполненных рок-музыкантами.

"One of Us", Джоан Осборн

"А что, если Иисус – один из нас? Просто пассажир в автобусе?" – спрашивает Джоан Осборн в одной из самых пронзительных песен о вере. Что самое любопытное, этот шедевр появился на свет совершенно случайно. Его автор, Эрик Базилиан, даже не религиозный человек.

"Это песня о том, что происходит с тобой, когда ты делаешь для себя открытие, полностью изменяющее твою картину мира, – объяснил он впоследствии. – Не ты пишешь такие песни – они пишут тебя".

Базилиан сочинил песню за несколько часов, чтобы показать своей будущей жене, как записывали музыку в шестидесятые – они как раз смотрели документальный фильм о Beatles. Технологии для записи, которые тридцать лет назад были передовыми, в девяностых стали доступны всем как домашние студии.

Точно также случайно Базилиан предложил спеть песню Джоан Осборн – и "One of Us" стала большим хитом в двенадцати странах, не считая трех номинаций на "Грэмми". И стоит признать: это самая известная песня певицы.

"Everything's Alright", Ивонн Эллиман

История последних дней Христа легла в основу знаменитого мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера, впервые поставленного на Бродвее в 1971 году. Благодаря участию известных рок-музыкантов (вокалиста Deep Purple Иена Гиллана, Гарри Глиттера и других), а также вошедшим в моду "прогрессивному року" и фанку "Иисуса Христа суперзвезду" принято считать первой в мире рок-оперой.

Мюзикл ждала феноменальная известность: пластинка разошлась огромным тиражом, было снято две экранизации, а возрожденное шоу в 2001-2004 годах откатало два тура по Британии и по США. Что не удивительно: Эндрю Ллойд Уэббер и автор либретто Тим Райс создали настоящий шедевр, и ни один их следующий мюзикл так и не смог приблизиться по уровню мастерства к дебюту.

Выбрать какой-то один номер довольно трудно. Тем более, что самые известные – например, диалог Каиафы с первосвященниками, которые обрекают Христа на смерть, или одноименная "Суперзвезда" на слуху уже свыше пятидесяти лет. "Телеграф" решил остановиться на одном из самых трогательных номеров в исполнении Ивонн Элиманн (с участием Теда Нилли и Карла Андерссона).

"Until The End Of The World", U2

"Я поцеловал тебя в губы и разбил твое сердце. Ты вел себя так, будто это был конец света", – поет лидер U2 Боно в одной из самых проникновенных песен группы. Их альбом "Achtung Baby" стал настоящим шедевром и высшей точкой карьеры, но даже на этой пластинке "Until The End Of The World", которая рассказывает историю предательства Иудой Христа, кажется одной из лучших.

И снова создание песни стало делом случая: изначально она писалась для саундтрека одноименного фильма Вима Вендерса, который давно и плодотворно сотрудничал с рокерами: выступление Ник Кейва и его The Bad Seeds даже попало в один из лучших фильмов режиссера "Небо над Берлином". Но однажды Боно приснился разговор между Иудой Искариотом и Христом, и это решило дело. А название будущего фильма Вендерса дало также название и песне.

Несмотря на новаторские приемы записи – пластинку продюсировал великий волшебник звукозаписи Брайан Иноу, мощнее всего "Until The End Of The World" звучит именно на концертах. В частности, U2 исполняли ее на концерте памяти Фредди Меркьюри.

