Що слухати на Великдень: U2, "Ісус Христос суперзірка" та Джоан Осборн. Три головні пісні про Бога (відео)

Головний хіт Джоан Осборн був написаний випадково, а пісню про Іуду лідер U2 Боно побачив уві сні

Напередодні дня світлого свята Великодня "Телеграф" підібрав для вас три найкращі пісні про Бога і віру, виконані рок-музикантами.

"One of Us", Джоан Осборн

"А що, якщо Ісус – один із нас? Просто пасажир в автобусі?" — запитує Джоан Осборн в одній з найпронизливіших пісень про віру. Що найцікавіше, цей шедевр народився зовсім випадково. Його автор, Ерік Базіліан, навіть не релігійна людина.

"Це пісня про те, що відбувається з тобою, коли ти робиш для себе відкриття, яке повністю змінює твою картину світу, – пояснив він згодом. – Не ти пишеш такі пісні – вони пишуть тебе".

Базиліан написав пісню за кілька годин, щоб показати своїй майбутній дружині, як записували музику в шістдесяті – вони якраз дивилися документальний фільм про Beatles. Технології для запису, які тридцять років тому були передовими, у дев’яностих стали доступними всім як домашні студії.

Так само випадково Базіліан запропонував заспівати пісню Джоан Осборн – і "One of Us" стала великим хітом у дванадцяти країнах, не рахуючи трьох номінацій на "Греммі". І варто визнати: це найвідоміша пісня співачки.

"Everything’s Alright", Івонн Елліман

Історія останніх днів Христа лягла в основу знаменитого мюзиклу Ендрю Ллойда Веббера, вперше поставленого на Бродвеї у 1971 році. Завдяки участі відомих рок-музикантів (вокаліста Deep Purple Ієна Гіллана, Гаррі Гліттера та інших), а також "прогресивному року" і фанку, що якраз увійшли в моду, "Ісуса Христа суперзірку" прийнято вважати першою в світі рок-оперою.

На мюзикл чекала феноменальна популярність: платівка розійшлася величезним тиражем, було знято дві екранізації, а відроджене шоу у 2001-2004 роках відкатало два тури Британією та США. Що не дивно: Ендрю Ллойд Веббер та автор лібретто Тім Райс створили справжній шедевр, і жоден їхній наступний мюзикл так і не зміг наблизитись за рівнем майстерності до дебюту.

Вибрати один номер досить важко. Тим більше, що найвідоміші – наприклад, діалог Каяфи з первосвящениками, які прирікають Христа на смерть, або однойменна "Суперзірка" на слуху вже понад п’ятдесят років. "Телеграф" вирішив зупинитися на одному з найзворушливіших номерів у виконанні Івонн Еліманн (за участю Теда Ніллі та Карла Андерссона).

"Until The End Of The World", U2

"Я поцілував тебе в губи і розбив твоє серце. Ти поводився так, ніби це був кінець світу", — співає лідер U2 Боно в одній із найпроникливіших пісень гурту. Їхній альбом "Achtung Baby" став справжнім шедевром і найвищою точкою кар’єри, але навіть на цій платівці "Until The End Of The World", яка розповідає історію зради Іудою Христа, здається однією з найкращих.

І знову створення пісні стало справою випадку: спочатку вона писалася для саундтреку однойменного фільму Віма Вендерса, який давно і плідно співпрацював із рокерами: виступ Нік Кейва та його The Bad Seeds навіть потрапив до одного з найкращих фільмів режисера "Небо над Берліном". Але одного разу Боно наснилася розмова між Іудою Іскаріотом та Христом, і це вирішило справу. А назва майбутнього фільму Вендерса дала назву також і пісні.

Незважаючи на новаторські прийоми запису – платівку продюсував великий чарівник звукозапису Брайан Іноу, найпотужніше "Until The End Of The World" звучить саме на концертах. Зокрема U2 виконували її на концерті пам’яті Фредді Мерк’юрі.

