Мобилизация не заканчивается: кого будут призывать на службу с 1 апреля

При определенных обстоятельствах мобилизовать могут и до 25, и после 50 лет

Общая мобилизация в Украине продолжается, и в апреле военнообязанных могут вызвать ТЦК и СП. Это необходимо для уточнения учетных данных, прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) или последующего призыва на службу.

"Телеграф" рассказывает, кому может прийти повестка с 1 апреля. Согласно Закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву подлежат военнообязанные граждане от 18 до 60 лет , которые пригодные по состоянию здоровья и не имеют отсрочки.

Мобилизируют ли мужчин после 50 лет

В 2024 году появилась информация о секретной директиве, которая якобы запрещает мобилизацию мужчин старше 50 лет. Как объясняет адвокат Екатерина Анищенко, призыв мужчин в возрасте 50-60 лет вполне законен и отвечает действующему законодательству.

Юрист отметила, что даже несмотря на наличие директивы по назначению старших военнообязанных к частям обеспечения, это не является нормативно-правовым актом. Она подчеркнула, что директива – это лишь разъяснение, а не обязательный документ.

То есть мобилизация мужчин в возрасте 50-60 лет осуществляется на общих основаниях, если у них нет законных оснований для отсрочки — в частности по состоянию здоровья или по другим причинам.

Кто может быть мобилизован после 50:

пригодные к службе по состоянию здоровья;

граждане, которые имеют дефицитные военно-учетные специальности;

военнообязанные, привлекаемые к подразделениям обеспечения.

Могут ли мобилизовать мужчин до 25 лет

Граждане до 25 лет, которые имеют статус призывников, не подлежат мобилизации. Но если мужчина этого возраста имеет статус военнообязанного, он может быть призван.

К военнообязанным относятся:

мужчины, которые отслужили срочную службу;

выпускники военных кафедр и военных вузов с военно-учетной специальностью;

люди, прошедшие альтернативную (невоенную) службу;

бывшие работники полиции, рядового состава МВД или Гостаможслужбы, уволенные со службы.

Наличие военно-учетной специальности или опыта службы в армии позволяет таким гражданам участвовать в мобилизационных мероприятиях, даже если им меньше 25 лет.

Могут ли мобилизовать студентов

Студенты дневной или дуальной формы обучения, получающие первое высшее образование, аспиранты и докторанты имеют отсрочку от призыва.

Однако мобилизации подлежат:

студенты заочной или вечерней формы обучения;

получающие второе высшее образование;

студенты, которые учатся на уровне ниже предыдущего образования;

отчислены студенты.

С 2025 года дневная форма обучения для аспирантов-контрактников отменяется, и они больше не будут иметь права на отсрочку.

Могут ли мобилизовать человека с отсрочкой

Да, если гражданин не подтвердил отсрочку документально или она оформлена неправильно, он может получить повестку. Кроме того, мобилизации подлежат лица, у которых отсрочка просрочена.

Ранее "Телеграф" писал, подлежат ли мобилизации мужчины с третьей группой инвалидности в 2025 году. По общему правилу, граждан с инвалидностью не призывают, но есть исключения.